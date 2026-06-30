Chispa Provoca Explosión de Tanque de Gas en Fiesta Patronal de Veracruz; Hay 23 Heridos

Durante las fiestas patronales celebradas en la comunidad Trapiches en Misantla, se registró la explosión de un tanque de gas que dejó como saldo más de 20 personas lesionadas.

tanque de gas explota durante fiesta patronal en Misantla, VeracruzFoto: Archivo N+

Destacado

Una chispa durante la quema de pirotecnia en Misantla provoca explosión de gas y 23 heridos. Descubre cómo ocurrió este trágico incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+