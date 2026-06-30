Chispa Provoca Explosión de Tanque de Gas en Fiesta Patronal de Veracruz; Hay 23 Heridos
Durante las fiestas patronales celebradas en la comunidad Trapiches en Misantla, se registró la explosión de un tanque de gas que dejó como saldo más de 20 personas lesionadas.
Foto: Archivo N+
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Una chispa durante la quema de pirotecnia en Misantla provoca explosión de gas y 23 heridos. Descubre cómo ocurrió este trágico incidente.
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PorRedacción N+
Durante la noche del lunes 29 de junio cuando se realizaban las tradicionales fiesta patronales en la comunidad Trapiches perteneciente al municipio de Misantla, se registró un accidente que generó la movilización de cuerpos de emergencias y rescate.
Según los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió durante la quema de pirotecnia con el tradicional “torito”, cuando una chispa alcanzó un tanque de gas de una vivienda y originó la explosión, que movilizó a los cuerpos de emergencias en la comunidad Trapiches.
En el lugar se informó que al menos 23 personas resultaron heridas derivado de este accidente.