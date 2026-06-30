Chispa Provoca Explosión de Tanque de Gas en Fiesta Patronal de Veracruz; Hay 23 Heridos

Durante la noche del lunes 29 de junio cuando se realizaban las tradicionales fiesta patronales en la comunidad Trapiches perteneciente al municipio de Misantla, se registró un accidente que generó la movilización de cuerpos de emergencias y rescate.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Accidente en Fiesta Patronal de Misantla Deja Más de 20 Personas Lesionadas

Según los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió durante la quema de pirotecnia con el tradicional “torito”, cuando una chispa alcanzó un tanque de gas de una vivienda y originó la explosión, que movilizó a los cuerpos de emergencias en la comunidad Trapiches.

En el lugar se informó que al menos 23 personas resultaron heridas derivado de este accidente.

Información en desarrollo…