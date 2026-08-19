Detienen a Síndica de Yautepec por Ataque a Fans que Veían Partido del Mundial

La Fiscalía de Morelos detuvo a Karla "N", síndica municipal de Yautepec, por presuntamente haber ordenado un ataque armado que dejó tres muertos y nueve heridos en una cancha de usos múltiples en la comunidad de Rancho Nuevo, donde varias personas veían el partido mundialista de la Selección Mexicana contra Ecuador.

La Agencia de Investigación Criminal comunicó el arresto la noche de este martes 18 de agosto, más de un mes y medio después de la agresión, ocurrida el 30 de junio, en el segundo juego del Tri contra la escuadra sudamericana.

"De acuerdo a las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, dicha persona, que se desempeña como Síndica Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, habría ordenado la agresión", se indicó en un comunicado.

"Cabe señalar que por estos hechos, el pasado 16 de julio, fueron vinculados a proceso América Alejandra 'N', Eugenio 'N' y Ulises 'N', por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa", se añadió.

Karla "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

La noche del 30 de junio, una balacera interrumpió la transmisión del partido de la Selección Mexicana contra Ecuador en una cancha deportiva de Rancho Nuevo, donde familias se habían reunido para ver el encuentro. Los asistentes fueron sorprendidos por disparos y corrieron para ponerse a salvo.

El ataque dejó tres víctimas mortales, entre ellas una niña y Sandra Fernández Gómez, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Yautepec, quien presuntamente organizó la convivencia.

El diputado federal Agustín Alonso confirmó que entre los fallecidos estuvieron Miguel Tijera, esposo y asistente de Fernández Gómez; Fernanda, hija de su amigo Uziel, y otra persona.

En aquel momento, la Fiscalía de Morelos informó que inició una investigación y activó el protocolo con perspectiva de género para el delito de feminicidio, debido a que una de las víctimas mortales era mujer y cuatro mujeres resultaron lesionadas.

ASJ