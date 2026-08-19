Seguridad

Detienen a Síndica de Yautepec por Ataque a Fans que Veían Partido del Mundial

La agresión en una cancha en la localidad de Rancho Nuevo dejó tres víctimas mortales y nueve lesionadas

KARLAKarla "N" fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requirió. Foto: FGE-Morelos.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+