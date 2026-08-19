Accidentes

Trabajador Cae de Camión Mientras Descargaba Verduras en Poza Rica, Veracruz

Un joven de 21 años terminó con lesiones tras resbalar y caer del vehículo donde se encontraba trabajando. Cuerpos de emergencias arribaron al sitio y valoraron al sujeto.

Trabajador Cae de Camión Mientras Descargaba Verduras en Poza Rica, VeracruzEl joven fue trasladado a un hospital para recibir la atenció nmédica necesaria. Foto: Raymundo Perdomo

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Trabajador de 21 años sufre caída de dos metros en Poza Rica al resbalar durante descarga de verduras. Su estado de salud aún se desconoce.

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