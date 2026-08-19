Trabajador Cae de Camión Mientras Descargaba Verduras en Poza Rica, Veracruz

Un joven trabajador de 21 años resultó lesionado la noche de este martes 18 de agosto tras caer de aproximadamente dos metros de altura mientras se encontraba descargando un camión de verduras en la colonia Ricardo Flores Magón, en el municipio de Poza Rica.

El accidente se registró sobre la calle Francisco Javier Mina, donde el joven realizaba maniobras de descarga junto con otros empleados cuando presuntamente resbaló al caminar sobre una tabla utilizada para mover la mercancía, lo que derivó en la caída.

Compañeros del joven solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 y paramédicos de Salud Municipal se encargaron de brindarle la atención prehospitalaria correspondiente antes de gestionar su traslado al Hospital Regional del municipio de Poza Rica para su valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio del accidente y tomaron conocimiento de los hechos. Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones que el trabajador presentó y tampoco se ha dado a conocer el estado actual del joven.