Adolescente Cayó de Seis Metros de Altura mientras Pintaba Fachada en Puebla

La tarde de este martes 18 de agosto de 2026 se reportó un accidente en la ciudad de Puebla, donde un menor de edad cayó de una altura de seis metros, mientras pintaba una fachada.

Al lugar de los hechos llegó personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, para atender a la víctima y a otra persona que sufrió crisis nerviosa en el sitio.

🚨 En el municipio de Puebla, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió a una joven de 17 años que cayó de 6 metros de altura mientras pintaba una fachada.



🚑 Fue atendida y estabilizada por personal de SUMA.



🩺 Una segunda persona fue atendida por crisis… pic.twitter.com/sHul11UxYa — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) August 19, 2026

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este martes cuando se reportó la caída de un menor de edad de una altura de seis metros, mientras pintaba un inmueble en la capital poblana.

Elementos de Protección Civil Estatal llegaron al lugar de los hechos para acordonarlo, a la vez de solicitar la presencia del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para brindar atención médica al adolescente.

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Paramédicos atendieron y estabilizaron al joven de 17 años de edad, sin necesidad de ser trasladado a un hospital, además de ayudar a una segunda persona que sufrió una crisis nerviosa por el accidente, sin reportarse más lesionados por este incidente.

Con información de N+

GMAZ