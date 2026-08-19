Accidentes

Adolescente Cayó de Seis Metros de Altura mientras Pintaba Fachada en Puebla

El joven de 17 años de edad resultó lesionado, por lo que fue atendido y estabilizado por cuerpos de emergencias en la capital poblana.

Adolescente Lesionado Caída Seis Metros Altura Pintaba Fachada Vivienda PueblaMenor de Edad Cae de Seis Metros de Altura mientras Pintaba Fachada en la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Un adolescente de 17 años sufrió una caída de seis metros en Puebla mientras pintaba. Fue atendido por paramédicos y estabilizado sin necesidad de hospitalización. Descubre los detalles de este suceso.

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