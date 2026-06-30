Estudiantes Veracruzanos Crean Bastón inteligente para Personas con Discapacidad Visual

En Veracruz, un grupo de estudiantes crearon un bastón que funciona con "inteligencia artificial" para ayudar a personas con discapacidad visual a entender su entorno y prevenir accidente.

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Estudiantes de Veracruz crean un bastón inteligente con IA para ayudar a más de 2 millones de personas con discapacidad visual en México. Descubre cómo esta tecnología transforma vidas.

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