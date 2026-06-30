Estudiantes Veracruzanos Crean Bastón inteligente para Personas con Discapacidad Visual

De acuerdo con expertos, en México existen más de dos millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad visual o ceguera y cada vez más personas en edad productiva se integran a las cifras de ceguera adquirida.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Elemento de la Cruz Roja de Veracruz se Encuentra en Venezuela en Brigada de Rescate

Es por eso que, conscientes de estas cifras, estudiantes de la ciudad de Veracruz crearon un bastón para personas que presentan algún tipo de discapacidad visual y de esta manera ayudar a que puedan identificar su entorno y disminuir el riesgo de caídas y accidentes.

Este bastón es una herramienta tecnológica que implementa el uso de la inteligencia artificial, lo que permite a personas que presentan ceguera o alguna discapacidad visual, ya sea de nacimiento o adquirida, tener un mejor panorama de los elementos que los rodean durante sus caminatas.

Personas con discapacidad visual ven al bastón inteligente como una herramienta funcional

El bastón inteligente se diseñó para personas con discapacidad visual, quienes indican que, una vez que lo probaron, lo consideran un buen instrumento, ya que vuelve sus trayectos más descriptivos, lo que puede ayudarlos a facilitar su andar, por lo que también hace sus caminatas más seguras.

Peter Arguello es una persona que quedó ciega en el año 2003, justo cuando tenía 20 años de edad. Por otra parte, Zuguey y Hugo son una pareja de personas que presentan una discapacidad visual; ambos son ciegos de nacimiento.

Estás acostumbrado a esto; lo único que haces es rastrear y hasta ahí, pero tienes que combatir todavía con los obstáculos. Al menos con algo como eso podemos decir: Ya no choqué."

Consideran que esta tecnología les ayudará mucho y podrá disminuir el riesgo de tropiezos, caídas, lesiones o algún otro tipo de accidente, pues indican que este bastón de inteligencia es un ejemplo del uso de la tecnología para el bien.