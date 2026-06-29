Toman Muestras de ADN a Padres de Roxana tras Hallazgo de Presuntos Restos Humanos en Veracruz
Los padres de Roxana dieron a conocer que autoridades de las autoridades de la FGR han tomado muestras de ADN, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores detalles.
Foto: N+
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Autoridades toman ADN a padres de Roxana Guzmán tras hallar restos humanos en Veracruz. La familia espera respuestas sobre la desaparición de la periodista.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Tras reunirse con las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) durante el pasado fin de semana, los padres de Roxana Berenice Guzmán, la comunicadora que presuntamente fue privada de la libertad al sur del estado de Veracruz, permanecen a la espera de mayor información.
Su padre, Fernando Guzmán, detalló que ya les han realizado diversas pruebas, entre ellas la de ácido desoxirribonucleico (ADN). Se presume que el pasado sábado 27 de junio se hallaron presuntos restos humanos relacionados con la investigación de la periodista.Los restos humanos fueron trasladados al Centro de Genética de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dicho centro de investigación se encuentra ubicado en la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses del municipio de Nogales, donde especialistas serán quienes realicen los estudios científicos correspondientes para determinar la identidad de los restos que fueron hallados.
Analizan piezas humanas halladas durante la búsqueda de Roxana Guzmán al sur de Veracruz
Durante las diligencias relacionadas con la investigación por la desaparición y presunto homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez, al sur del estado de Veracruz, la gobernadora del Estado, Rocío Nahle García, confirmó que fueron localizadas varias piezas durante un operativo.
Detalló que todavía este hallazgo se encuentra bajo análisis pericial, ya que aún continúan las diligencias, y que este hallazgo forma parte de las investigaciones realizadas para lograr el esclarecimiento de estos hechos registrados en la zona sur de la entidad veracruzana.
"Sí, están haciendo unos análisis de algún predio donde se encontró el rancho; están haciendo análisis. Sí, se encontraron; están haciendo análisis de varias piezas; están en eso; es parte de la investigación que trae la fiscalía."