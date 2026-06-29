Toman Muestras de ADN a Padres de Roxana tras Hallazgo de Presuntos Restos Humanos en Veracruz

Los padres de Roxana dieron a conocer que autoridades de las autoridades de la FGR han tomado muestras de ADN, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores detalles.

Toman Muestras de ADN a Padres de Roxana tras Hallazgo de Presuntos Restos Humanos en VeracruzFoto: N+

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Autoridades toman ADN a padres de Roxana Guzmán tras hallar restos humanos en Veracruz. La familia espera respuestas sobre la desaparición de la periodista.

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