Caso Periodista Roxana Berenice: FGE Confirma Detención de Karen “N” Durante Cateos en Veracruz

Los operativos relacionados con el caso de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán continúan. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz dieron a conocer por medio de un comunicado que se logró una detención más relacionada con estos hechos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Continúan Diligencias de Búsqueda de la Periodista Roxana Berenice en Ixhuatlán del Sureste

La persona contra la que se llevó a cabo dicha detención es una mujer, quien fue identificada como Karen "N", quien fue detenida durante un operativo que se realizó en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz.

Policías son detenidos tras estar presuntamente relacionados con la desaparición de Roxana Guzmán

Cuatro elementos policiacos fueron detenidos en el municipio de Ixhuatlán del Sureste; entre ellos se encuentra el comandante, por presuntamente haber participado en la sustracción de Roxana Berenice, comunicadora del municipio de Nanchital.

Según la información emitida por las autoridades, se dio a conocer que los elementos policiacos fueron detenidos para investigar su presunta relación con la extracción ilegal de la periodista Roxana Berenice el pasado dos de junio en el sur de la entidad veracruzana.

“Delta 7” es detenido por presuntamente estar vinculado al secuestro de la periodista Roxana Berenice

Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, informaron la mañana de este viernes 26 de junio que se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad en la ciudad de Coatzacoalcos la tarde del pasado jueves 25 de junio.

Como resultado de estas acciones, se registró la detención de José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, debido a que el sujeto es señalado como el presunto responsable del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Marina (SEMAR), José del Carmen “N” fue detenido en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, como resultado de semanas de operaciones de inteligencia efectuadas por la Secretaría de Marina.

Fuentes de seguridad señalan que "Delta 7" participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.