Caso Periodista Roxana Berenice: FGE Confirma Detención de Karen “N” Durante Cateos en Veracruz

Autoridades confirmaron la detención de Karen "N" en Ixhuatlán del Sureste por su presunta relación con la desaparición de la periodista Roxana Guzmán.

Caso Periodista Roxana Berenice: FGE Confirma Detención de Karen “N” Durante Cateos en VeracruzFoto: N+

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La FGE de Veracruz confirma la detención de Karen 'N' en Ixhuatlán del Sureste, vinculada con la desaparición de Roxana Guzmán.

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