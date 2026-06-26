Hombre Muere por Disparo y Otro Resulta Gravemente Herido de un Machetazo Tras Riña en Veracruz

Un hombre murió tras recibir un disparo y otro más resultó herido con un machete durante un ataque armado que ocurrió durante una riña en la zona centro de Veracruz.

movilización por ataque armado que dejó un muerto y un lesionado grave en Ixtaczoquitlán.Foto: Miguel Montes de Oca

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Un disparo y un machetazo dejan un muerto y un herido crítico en Capoluca. La Fiscalía busca a los responsables. Sigue los detalle de este suceso.

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