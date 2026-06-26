Hombre Muere por Disparo y Otro Resulta Gravemente Herido de un Machetazo Tras Riña en Veracruz

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un ataque con arma de fuego y machete registrado la noche del jueves 25 de junio en la comunidad de Capoluca perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlan en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos presuntamente intentaban agredir a una mujer de la tercera edad en su domicilio y fue en ese momento que sus familiares intentaron defenderla, desatándose una riña.

Fiscalía busca a los responsables de este hecho violento

Durante el enfrentamiento, un hombre recibió un machetazo en la cabeza y fue trasladado a un hospital en estado crítico, mientras que otro falleció en el lugar tras recibir un disparo en la cabeza.

La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad, mientras que la Fiscalía Regional inició las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables, quienes lograron escapar.

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Otro ataque armado ocurrido recientemente en Veracruz

Tres lesionados de gravedad dejó un ataque armado perpetrado la tarde del pasado miércoles 24 de junio en colonia Ruiz Cortines de la ciudad de Tuxpan al norte del esta de Veracruz.

Según los primeros reportes se indicó que los hechos ocurrieron afuera de una casa la cual se encuentra ubicada de la calle Miguel Hidalgo. En el lugar las víctimas que resultaron lesionados de gravedad fueron identificados como Carlos “N”” , Alexis Francisco “N” y una mujer de nombre Xanath de 20 años de edad de edad.

El ataque ocurrió después de las 3 de la tarde cuando los jóvenes se encontraban afuera de una vivienda, hombres armados abrieron fuego contra ellos dejándolos gravemente lesionados y escaparon del lugar.

Tras la agresión, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Se informó que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del ataque, identificar a los responsables. Horas más tarde confirmó el deceso de la mujer que resultó lesionada durante este ataque armado.