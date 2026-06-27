Padres de Roxana Berenice Acuden ante Fiscalía Tras Detención de Seis Personas en Veracruz

La mañana de este sábado 27 de junio en Nanchital, en la calle donde se ubica la vivienda de la familia de la periodista Roxana Berenice Guzmán se registró movimiento de autoridades federales y estatales, acompañando a los padres de la mujer que este día cumple 25 días desaparecida después de que el pasado un grupo de hombres armados ingresaran de forma violenta a su domicilio. el Sr. Fernando Guzmán padre de Roxana aseguró que aún guarda la esperanza de que su hija aparezca.

“Así es la esperanza muere a lo último primeramente Dios como le dije aunque este sin ojos sin una pierna ojalá que mi hija aparezca y yo veo le están poniendo muchas ganas los muchachos para que le voy a mentir”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 6 por Secuestro de Periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Tras la detención de 6 personas entre ellos 3 policias, un comandante y una mujer, presuntamente relacionados con la desaparición de la comunicadora Roxana Guzmán, esta mañana la madre de Roxana es trasladada a las instalaciones de Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones luego del cateo en un rancho ubicado en los límites de Ixhuatlán del Sureste y Moloacan, el cual podría ser clave para su localización.

“Yo esperaba a todos los muchachos pero vinieron dos me dijo el muchacho vamos a ir con ellos no se dónde a la fiscalía, no se dónde si ya habíamos desayunado ya no pero va para largo va para Coatzacoalcos, si creo para Coatzacoalcos”.

Se encuentran en espera de información oficial por parte de las autoridades

Su padre, el Señor Fernando Guzmán a 25 días de la sustracción de su hija Roxana, señaló que siguen confiando en las autoridades.

“Pues no podemos entorpecer las investigaciones me entiendes yo si supiera algo de corazón te lo diría, crees que no tengo ganas de encontrar a mi hija aunque sea muerta como este algo tengo que encontrar”.

Se espera que en las próximas las autoridades de manera oficial den a conocer mayor información acerca del paradero de la periodista Roxana Berenice Guzmán.