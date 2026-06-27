Padres de Roxana Berenice Acuden ante Fiscalía Tras Detención de Seis Personas en Veracruz

Durante la mañana de este sábado los padres de la comunicadora Roxana Berenice han sido llamados a presentarse ante la fiscalía general de la república con sede en Coatzacoalcos.

Padres de Roxana Berenice Acuden ante Fiscalía Tras Detención de Seis Personas en VeracruzFoto: N+

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Roxana Berenice: 25 días desaparecida. Padres acuden a la Fiscalía tras detención de 6 sospechosos. ¿Qué revelarán las investigaciones? Sigue la búsqueda de respuestas.

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