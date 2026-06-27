Joven Estudiante Muere tras Caer a Excavación a Orillas de la Carretera Xalapa-Veracruz

Durante la tarde de este viernes 26 de junio se registró una intensa movilización en la ciudad de Veracruz por parte de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas debido al reporte en el que se informaba acerca de un percance en el que una persona habría sufrido fuertes lesiones.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se habrían registrado a un costado de la carretera Xalpa-Veracruz cuando una persona del sexo masculino, quien contaba con 22 años y fue identificado como Víctor Hugo "N", cayó a una excavación.

El reporte en el lugar indica que dichos trabajos se realizaban para la instalación de una tubería de gas a orillas de dicha carretera. El estudiante se encontraba en el sitio del accidente donde llevaba a cabo sus prácticas profesionales.

Según la información recabada, el joven estudiante de ingeniería se encontraba caminando cerca de la zona donde se llevaba a cabo dicha excavación, se resbaló y, al caer, sufrió fuertes golpes en la cabeza.

Víctor Hugo "N" es trasladado a un hospital tras haber caído en una excavación en Veracruz

Personas que se encontraban en el lugar y que se percataron de estos hechos dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través de los números de emergencias. del 911. Minutos después, al sitio arribaron paramédicos, quienes se dispusieron a valorar y brindar los primeros auxilios al joven estudiante.

Posteriormente, fueron los paramédicos quienes se encargaron de gestionar el traslado del herido a un centro hospitalario para que recibiera la atención médica correspondiente; sin embargo, minutos más tarde se dio a conocer que Víctor Hugo "N" perdió la vida a causa de las fuertes lesiones que presentaba tras la caída.

Autoridades arribaron al sitio donde se registró el accidente para tomar conocimiento de los hechos y de esta manera llevar a cabo las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos a un costado de la carretera Xalapa-Veracruz.