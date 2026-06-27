Joven Estudiante Muere tras Caer a Excavación a Orillas de la Carretera Xalapa-Veracruz

Un estudiante que realizaba sus prácticas profesionales cayó a una excavación que se realizaba a un costado de la carretera Xalapa-Veracruz. Debido a las lesiones perdió la vida.

Joven Estudiante Muere tras Caer a Excavación a Orillas de la Carretera Xalapa-VeracruzFoto: Archivo | N+

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Víctor Hugo, estudiante de 22 años, pierde la vida tras caer en una excavación mientras realizaba prácticas en la carretera Xalapa-Veracruz. Conoce más sobre este trágico suceso.

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