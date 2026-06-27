Aseguran Mil 200 Litros de Hidrocarburo en Gutiérrez Zamora, Veracruz

Autoridades de la FGR aseguraron al menos 1,200 litros de hidrocarburo en un operativo realizado en el municipio de Gutiérrez Zamora, al norte de Veracruz

Aseguran Mil 200 Litros de Hidrocarburo en Gutiérrez Zamora, VeracruzFoto: FGR

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Autoridades incautan 1,200 litros de hidrocarburo en Veracruz. Conoce los detalles del operativo que involucra a la Marina y la Guardia Nacional.

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