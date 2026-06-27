Aseguran Mil 200 Litros de Hidrocarburo en Gutiérrez Zamora, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 26 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que fueron asegurados al menos 1,200 litros de hidrocarburo en Gutiérrez Zamora, municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

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Este hecho ocurre tras cumplir una orden de cateo registrada en un domicilio de dicho municipio y, según lo informado en un comunicado de prensa, también incautaron una bomba eléctrica, dos mangueras de plástico y el hidrocarburo.

Se informó que el combustible asegurado se encontraba distribuido en por lo menos seis tambos, así como cuatro garrafones de plástico. El operativo fue realizado con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.

Hasta este momento, no hay reporte en el que se informe acerca de alguna persona detenida en relación con estos hechos en los que se aseguraron 1,200 litros de hidrocarburo en la zona norte de la entidad veracruzana.

Otro operativo en Veracruz dejó más de 3 mil 500 litros de hidrocarburo asegurado

El pasado martes 23 de junio, en el municipio de Veracruz, luego de que fuera atendida una denuncia realizada de manera anónima de la que derivó una orden de cateo, donde se logró asegurar más de tres mil 500 litros de combustible.

El Ministerio Público Federal dio a conocer que se iniciaron las investigaciones para determinar si el hallazgo corresponde o no a un almacenamiento y comercialización llevados a cabo de manera ilegal. Se confirmó la detención de una persona.

Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, así como peritos especializados y de Petróleos Mexicanos (PEMEX), fueron quienes participaron en la realización de dicho operativo.

Asimismo, se informó que el resguardo de lo asegurado se realizó por parte de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Policía Estatal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).