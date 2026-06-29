Reportan en Jalisco un Caso Importado de Paludismo en un Hombre Proveniente de Colombia

El joven presentó síntomas durante una visita a México; autoridades descartan riesgo de transmisión local y mantienen vigilancia epidemiológica

MosquitoFoto: N+

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Un caso de paludismo importado desde Colombia se detectó en Jalisco. Sin riesgo de transmisión local, las autoridades refuerzan la vigilancia epidemiológica. Conoce más detalles.

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Caso Importado de Paludismo en Jalisco: Sin Riesgo Local