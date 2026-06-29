Reportan en Jalisco un Caso Importado de Paludismo en un Hombre Proveniente de Colombia

Jalisco registró un caso importado de paludismo en un hombre de alrededor de 30 años, originario de Colombia, quien presentó síntomas durante su estancia en México y posteriormente fue atendido al llegar a Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el paciente comenzó con fiebre y dolor muscular intenso mientras se encontraba en la Ciudad de México para asistir a un encuentro de fútbol. A su llegada a Guadalajara fue valorado por personal médico, que confirmó el padecimiento.

Descartan presencia del mosquito transmisor

El director de Salud Pública de la SSJ, Roberto Carlos Rivera Ávila, informó que no se ha detectado la presencia del mosquito transmisor del paludismo en los sitios donde permaneció el paciente.

"Por las zonas en donde él estuvo, en su hotel y obviamente en el estadio, pues bueno, no hemos detectado el vector del paludismo. Es específicamente el mosquito anófeles y este, pues bueno, tiene una costumbre muy diferente al mosquito Aedes. Este es más silvestre, como en lagunas y demás" explicó Rivera.

Las autoridades sanitarias señalaron que el último caso autóctono de paludismo registrado en Jalisco fue detectado hace más de 15 años, por lo que actualmente se mantienen labores de vigilancia epidemiológica y acciones de control.

El joven diagnosticado con esta enfermedad ya regresó a su país de origen.

En cuanto al dengue, la Secretaría de Salud informó que en la entidad se registraron 11 nuevos casos, con lo que el acumulado asciende a 78 contagios. Además, indicó que hay 11 muertes en dictamen en la Ciudad de México.