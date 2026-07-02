Habrá Cursos de Verano Gratis para Niños en la ZMG; ¿De que Serán?

Con el inicio del periodo vacacional se ofrecerán cursos de verano y talleres en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cursos de veranoFoto: N+

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