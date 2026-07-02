Habrá Cursos de Verano Gratis para Niños en la ZMG; ¿De que Serán?

Con el cierre del ciclo escolar de educación básica, aumenta el aburrimiento crónico y el estrés en niñas, niños y adolescentes.

A fin de reducir estos casos y evitar el alto consumo de redes sociales, habrá talleres y cursos de verano en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La Secretaría de Educación Jalisco informó que los cursos presenciales y en línea que se impartirán abarcarán los rubros de ciencias, lenguas y alfabetización.

Por su parte, el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo también anunció la realización de sus cursos de verano, que se llevarán a cabo del 20 de julio al 14 de agosto en cinco unidades deportivas.

Los talleres estarán dirigidos a menores de 3 a 15 años con actividades de estimulación deportiva, mientras que quienes tengan entre 6 y 15 años podrán integrarse a un programa multideportivo.

¿Dónde se puede realizar el registro para los cursos de verano?

El registro para los cursos podrá realizarse en plataformas oficiales del Gobierno del Estado, el CODE Jalisco y el COMUDE de cada municipio, para conocer sus fechas y horarios.