Hombre es Atacado por Abejas en Veracruz; Buscan Contactar a sus Familiares

Un hombre fue ingresado al hospital en Veracruz tras ser atacado por abejas.

Hombre es Atacado por Abejas en Veracruz; Buscan Contactar a sus FamiliaresFoto: N+

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Un hombre en Veracruz fue hospitalizado tras ser atacado por abejas. Su estado es reservado.

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