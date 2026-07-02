Hombre es Atacado por Abejas en Veracruz; Buscan Contactar a sus Familiares

Un hombre fue ingresado a un hospital del Veracruz, tras ser atacado por abejas en la colonia Miguel Hidalgo. Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles.

Elementos de bomberos de Veracruz atendieron el llamado de emergencia , donde un hombre identificado como Juan Miguel Salazar, de 50 años resultó con varias picaduras, así como dos perros que se encontraban en la azotea de una vivienda.

Hasta el momento se sabe que el estado de salud de Juan Miguel Salazar es reservado. Autoridades piden el apoyo para localizar a sus familiares mediante el número 911.

Un domo en mal estado sigue afectando a vecinos de un fraccionamiento en Medellín de Bravo

Lámina desprendida, zonas oxidadas, malla rota y enjambres de abejas, es lo que predomina en un domo en un fraccionamiento del municipio de Medellín de Bravo. El espacio luce deteriorado y con claro abandono, algunas personas aseguran que por las noches llegan personas y hacen mal uso del lugar.

Bajo el domo, el mayor espacio lo ocupa una cancha de futbol rápido que ya no cuenta con suficiente malla para evitar que la pelota se salga y dañe las viviendas. Vecinos han tenido que buscar una manera de reducir el riesgo de sufrir más afectaciones.

Comerciantes se quejan de que las abejas dañan y espantan a los clientes, además aseguran haber visto a personas afectadas por picadura de abejas. Señalan que han hecho reportes a las autoridades pero no han sido atendidos.

"El domo está causando bastante problema, ya que hay abejas, hicieron una alberca ahí, que solamente es un criadero de moscos porque realmente no tiene ningún uso, la barda, está en peligro porque uno no puede pasar por ahí porque en cualquier momento se te puede venir encima"