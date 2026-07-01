Fuerte Incendio Consume una Vivienda en Veracruz; Causó Daños en un Automóvil

En la colonia Ignacio Zaragoza, ubicada en la ciudad de Veracruz, se registró un incendio en una vivienda durante la madrugada y las primeras horas la mañana de este miércoles 1 de julio movilizando a diversos equipos de emergencias.

Al interior del inmueble donde se registró el incendio lamentablemente se reportan pérdidas materiales, vecinos de la zona fueron los encargados de darte parte a las autoridades y solicitar el apoyo mediante un reporte a la linea de emergencias del 911. Tras el llamado de auxilio acudieron elementos de bomberos para atender este siniestro que se dio en las primeras horas de este día, sobre inmueble ubicado en la calle Manuel Contreras, prácticamente hasta el fondo de lo que es un callejón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Incendio en Vivienda Moviliza a Bomberos en la Colonia Zaragoza en Veracruz

Esta casa que prácticamente fue consumida en su totalidad por las llamas, acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes se encargaron de combatir, controlar y enfriar el lugar.

Además al punto llegaron paramédicos porque una persona resultó lesionada por este suceso, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima de este hecho fue atendida en el lugar, y no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

Vehículo resulta afectado durante incendio de vivienda

El fuego alcanzó prácticamente hasta la tercer planta del inmueble, ya que el fuego se extendió de forma rápida y considerable. es la calle Manuel Contreras en la colonia Zaragoza del municipio veracruzano. Exactamente atrás del parque Zaragoza es donde se dio esta situación.

Se dio. Conocer que no solamente la vivienda resultó seriamente afectada. También un vehículo de color negro que se encontraba a un costado del inmueble sufrió daños en la parte posterior, es decir el área de la cajuela de la unidad, luego de ser alcanzado por la llamas del inmueble, incluso algunas partes del auto se derritieron por las altas temperaturas alcanzadas por el incendio.

Afortunadamente, ni al interior de la vivienda ni del vehículo se encontraba alguna persona. Luego del control de la conflagración los habitantes de la vivienda pudieron ingresar ya para saber que se puede rescatar.