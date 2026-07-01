Fuerte Incendio Consume una Vivienda en Veracruz; Causó Daños en un Automóvil

Durante las primeras horas de este miércoles se reportó un fuerte incendio en la Colonia Zaragoza en Veracruz. Se reportan como saldo una personas lesionada y daños materiales cuantiosos.

Persona resulta lesionada de un fuerte incendio ocurrido esta madrugada en VeracruzFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuerte incendio en Veracruz deja una casa destruida y un vehículo afectado. Bomberos y paramédicos respondieron rápidamente. Descubre los detalles de este incidente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+