Conductor Choca y Derriba Poste de Cámaras de Seguridad en Veracruz; Vehículo Fue Abandonado

Durante la mañana de este miércoles 1 de julio un fuerte accidente ocurrió a los ocupantes de una camioneta de color blanco cuando circulaba sobre el malecón costero de la ciudad de Coatzacoalcos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Resulta Lesionado al Chocar con Camioneta en Blvd. Independencia en Torreón

Según los primeros reportes señalan que durante las primeras horas de este día los ocupantes de una camioneta sufrieron aparatoso accidente vehicular en Coatzacoalcos en el sur de Veracruz, se dio a conocer que la unidad fue abandonada por sus ocupantes luego de que se registrara el accidente que tuvo lugar sobre el malecón costero, donde la unidad vehicular terminó derribando un poste metálico para la instalación de cámaras de videovigilancia.

El incidente ocurrió a la altura de la colonia Pensiones y Fovissste, en el cruce con la avenida Abraham Zabludovsky, donde la unidad quedó sobre la banqueta del malecón.

Se desconoce quien o quienes eras los ocupantes del vehículo

De acuerdo con datos recabados, la camioneta salió de su trayectoria y se impactó contra la estructura la cual quedó completamente derribada e invadiendo parte de la banqueta y de los carriles de circulación afectando a los automovilistas y peatones que transitaban por este sector de la ciudad de Coatzacoalcos.

Se dio a conocer que al llegar los elementos de Tránsito del Estado quienes acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido, no encontraron a ninguna persona dentro o cerca de la unidad.

Hasta el momento se desconoce quién conducía la camioneta, si viajaba solo o acompañado, así como la posible causa que origino este aparatoso accidente. Peritos de Tránsito del Estado realizaron las diligencias correspondientes y asegurando la unidad la cual fue trasladada a un corralón y la estructura metálica fue retirada para liberar la vialidad afectada.