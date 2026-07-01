Conductor Choca y Derriba Poste de Cámaras de Seguridad en Veracruz; Vehículo Fue Abandonado

Una camioneta fue abandonada luego de un aparatoso accidente ocurrido en el malecón costero de Coatzacoalcos este miércoles.

Impactante Accidente en Coatzacoalcos: Camioneta Derriba Poste y Es AbandonadaFoto: N+

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Camioneta blanca choca y derriba poste en Coatzacoalcos. El vehículo fue abandonado y se desconoce la identidad de los ocupantes. Más detalles aquí.

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