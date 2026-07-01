Hallazgo de Hombre Muerto en la Vía Pública Genera Fuerte Movilización Policiaca en Veracruz

Un fuerte operativo de seguridad se registró en el Ejido Primero de Mayo Sur en Boca del Río luego de la localización de un cuerpo sin vida en la banqueta.

Hallazgo de cuerpo en la vía pública genera fuerte movilización policiaca en Boca del RíoFoto: N+

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Hallan cuerpo sin vida en Ejido Primero de Mayo Sur, Boca del Río. Sin signos de violencia, la investigación sigue en curso. Infórmate aquí.

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