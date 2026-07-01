Hallazgo de Hombre Muerto en la Vía Pública Genera Fuerte Movilización Policiaca en Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 1 de julio en las inmediaciones de la colonia primero de Mayo Sur ubicada en el municipio de Boca de Río, En esta zona se desplegó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencias, esto derivado del reporte del hallazgo de un hombre presuntamente sin vida en la vía pública.

Esta situación generó la rápida movilización de elementos policiacos así como de paramédicos quienes arribaron al punto señalado para tomar conocimiento del suceso. Procediendo al acordonamiento correspondiente de este tipo de hechos para el resguardo de la escena, en tanto se realizan las primeras averiguaciones.

El lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes implementaron el procedimiento de cadena de custodia tras la confirmación del hallazgo de una persona fallecida en la banqueta de la calle Francisco Mujica y Guillermo Prieto e el municipio boqueño.

Según los primeros reportes se dio a conocer que en el lugar un hombre de aproximadamente 40 años quien vestía una playera del equipo mexicano fue localizado sin vida, es importante mencionar que el cuerpo no presentó rastros de violencia.

En el punto del hallazgo se registró una fuerte operativo de seguridad, en tanto se esperaba el arribo de los elementos ministeriales para realizar los procesos e indagatorias necesarios y proceder al levantamiento del cuerpo, el cual fue traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar con certeza las causas que originaron el fallecimiento de esta persona.

Otra muerte reciente en vía pública ocurrida en Veracruz

Por la madrugada del pasado lunes 29 de junio se registró un hecho lamentable en Playa Martí de la ciudad de Veracruz, y es que un hombre entre los 25 y 35 años perdió la vida presuntamente al ahogarse después de ingresar al mar.

Se tuvo el reporte alrededor minutos antes de las cinco horas al 911 para que atendieran autoridades, llegando elementos de Protección Civil y Policías, quienes confirmaron al ver la situación que la persona no contaba con signos vitales.

El ahora occiso no presentaba golpes o huellas de violencia. La zona fue acordonada por los efectivos policiacos, hasta que periciales llegaron para tomar realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.