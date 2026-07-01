¿Qué se Sabe sobre el Ingreso de Plataformas de Transporte en Veracruz?; Esto dicen Autoridades

En el estado de Veracruz, se han registrado concentraciones y bloqueos por parte de conductores que usan plataformas de transporte no reguladas en la región. Esto ha generado molestia en los taxistas que transitan de manera legal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductores de Aplicación y Taxistas se Manifiestan en el C5 de Boca del Río, Veracruz

El primer bloqueo se dio el lunes en la avenida Rafael Cuervo, donde los conductores pedían que se les devolvieran unas unidades que fueron retenidas por transporte público. Mientras que el martes 30 de junio, los usuarios de autos particulares que utilizan plataformas y taxistas tradicionales en la zona conurbada, llegaron para manifestarse afuera de las instalaciones del C5 en el municipio de Boca del Río.

Los usuarios de Apps piden reunirse con autoridades para analizar se les permita circular de manera legal. Así lo narró Ángel Domínguez, representante usuarios de plataformas.

“Nosotros queremos trabajar solamente, nosotros queremos que se trabaje de forma ordenada, de forma regulada también, algunas empresas de aplicaciones que se sabe que han buscado con gobierno del estado, no de ahorita sino de mucho tiempo atrás, y no habido esa apertura no”.

Los plataformeros reconocen que hay partes en la ley que no regula a la unidad particular para que pueda brindar el servicio de transporte, pero consideran puede homologarse como en otras partes del país.

Estudiante afectado tras retiro de unidad pide le devuelvan su herramienta de trabajo

Enrique Vega, fue uno de los taxista de plataforma que resultó afectado tras el retiro de su unidad.

"El vehículo es mío, o sea, yo estaba trabajando con un vehículo que es mío, yo pues comencé en la universidad, trabajaba pues entre clases, yo creo trabaje máximo unos cinco días”.

Gobernadora afirma que hay espacio para todos

Al respecto de la protesta por parte de conductores del transporte privado por aplicación, la Gobernadora, afirmó que se mantienen en diálogo. Señaló que se hay espacios para todos pero con orden.

"Es un tema de protesta de ellos contra servicio público, servicio urbano, orden, aquí hay espacio para todos con orden, aquí no es la ley del más fuerte"