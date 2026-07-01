¿Qué se Sabe sobre el Ingreso de Plataformas de Transporte en Veracruz?; Esto dicen Autoridades

Conductores que usan plataformas de transporte en Veracruz, se han manifestado para exigir poder transitar en la ciudad de manera legal

Transporte privadoFoto: N+

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Protestas en Veracruz: Conductores de apps buscan legalidad para operar. La gobernadora asegura que hay espacio para todos, pero con orden.

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