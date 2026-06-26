¿Cuántos Ojos Tienen las Abejas y Qué Colores No Ven? Así su Rango Visual

Más allá de ser productoras de miel, las abejas juegan un papel fundamental en la preservación de los ecosistemas, por lo que vale la pena conocer sus características

Abeja se posa sobre flor. Cuántos Ojos tienen las abejas, rango visibilidad¿Sabes cuántos ojos tienen las abejas y qué colores no ven? Conoce los datos curiosos sobre estos polinizadores. Foto: Reuters

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