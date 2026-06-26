¿Cuántos Ojos Tienen las Abejas y Qué Colores No Ven? Así su Rango Visual

Reconocidas por su cuerpo anillado, son una especie de insectos polinizadores fundamentales para la supervivencia de ecosistemas, pero ¿cuántos ojos tienen las abejas y qué colores no pueden ver? Te decimos.

Junto con las mariposas, murciélagos y colibríes son esenciales para la producción y reproducción de especies, lo que mantiene la diversidad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apunta que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización, lo mismo que 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo y 35 por ciento de las tierras agrícolas.

Las abejas producen miel, cera, jalea real, propóleo y veneno. Pero también procesan las polentas y el néctar.

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¿Cuántos ojos tienen las abejas y qué rango de visión tienen?

Las abejas tienen 5 ojos, dos compuestos y tres simples que abarcan un rango de visión de 280 grados. Cuya función está directamente relacionada con su posición, es decir que los tres ojos "simples"- también conocidos como ocelos- colocados en la parte superior les permiten mirar hacia arriba, percibir la luz polarizada y su intensidad.

Mientras que los ojos compuestos son más grandes y están situados en los ángulos de la cabeza, lo que les permite ver el entorno que les rodea, e identificar aquellos entes u objetos que se mueven.

De acuerdo con algunas publicaciones, las abejas son capaces de "reconocer caras", toda vez que lo que memorizan es un patrón de formas y líneas.

¿Qué colores pueden distinguir las abejas?

Pese a que tienen 5 ojos, las abejas no distinguen todos los colores del círculo cromático, como sí hace el ojo humano.

A través de los ocelos (tres ojos simples ubicados en la parte superior de la cabeza), detectan la luz y patrones polarizados. demás pueden distinguir la polarización de la luz.

Es decir que su visión se basa en la luz ultravioleta, azul y verde. Estos colores reciben células fotorreceptoras en sus tubos pilosos, pero no pueden percibir el color rojo.

Y aunque es curioso verlas posadas sobre flores con tonos rojizos, se debe a que estas flores reflejan la luz ultravioleta en su totalidad o en ciertos patrones. Distinguir la luz polarizada de la ultravioleta es indispensable para su orientación.

De acuerdo con un estudio sobre el mecanismo, funciones y ecología de la visión de la abeja melífera, publicada por el Centro Nacional de Biotecnología de la Información en Estados Unidos, experimentos de comportamiento han permitido analizar cómo la visión de las abejas ha influido en la evolución de los colores y patrones de las flores.

SARR