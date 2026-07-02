Autoridades Realizan Cinco Cateos en Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; Esto se Sabe

Durante la noche de este miércoles primero de julio se llevaron a cabo al menos cinco cateos en inmuebles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por parte de distintos elementos de corporaciones de seguridad.

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En el municipio de Veracruz, las colonias Reserva Tarimoya Uno, así como Pocitos y Rivera, fueron escenarios de distintos operativos a los cuales arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Policía Estatal y efectivos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Por otro lado, en el municipio de Boca del Río, se llevaron a cabo al menos dos cateos; uno de ellos se registró en la colonia Adalberto Tejeda, donde los efectivos se encargaron de cerrar las vialidades para ejecutar las diligencias correspondientes a la acción legal.

Un tercer cateo en el municipio boqueño se realizó en la colonia Graciano Sánchez donde, como en los demás operativos, no se brindó información sobre el origen de la orden ni los resultados de la acción.

Al finalizar dicho operativo, reporteros indicaron que fueron agredidos presuntamente por habitantes de la zona, por lo que momentáneamente se vio interrumpida su labor de cobertura cerca de la zona donde se registraron los hechos.

Cateo deja dos personas detenidas en el municipio de Minatitlán

En Minatitlán, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, dos personas fueron detenidas tras la realización de un cateo en un domicilio de la colonia Chapala, entre las calles Víctor Hugo y Cervantes Saavedra.

En el lugar fueron también asegurados diversos objetos, los cuales podrían estar relacionados con presuntas actividades delictivas. Dicho cateo fue realizado por elementos de Seguridad Pública y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Ahí mismo fueron detenidos Alaín de Jesús "N", así como Yamilet "N", quienes tras la detención fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien determinará cuál podrá ser su situación jurídica.