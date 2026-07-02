Autoridades Realizan Cinco Cateos en Zona Conurbada Veracruz-Boca del Río; Esto se Sabe

Múltiples cateos se registraron en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles.

Autoridades Realizan Cinco Cateos en Zona Conurbada Veracruz-Boca del RíoFoto: N+

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Operativos en Veracruz y Boca del Río: cateos nocturnos en diversas colonias. Seguridad y misterio rodean estas acciones. Descubre más detalles.

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