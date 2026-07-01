Motociclista Resulta Lesionado Tras Volarse Tope en el Bulevar Córdoba-Fortín

Un motociclista resultó lesionado la noche del martes 30 de junio luego de sufrir un accidente sobre el bulevar Córdoba–Fortín, a la altura del tope instalado en la zona comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor repartidor de comida presuntamente salió proyectado al pasar el tope, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Termina Debajo de Taxi tras Accidente en la Colonia Centro Ciudad de Veracruz

Paramédicos de la Cruz Roja y Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín brindaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La zona fue abanderada para evitar otro accidente. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del joven repartidor, pero resultó lesionado en el rostro y extremidades.

En este lugar ya se han registrado varios accidentes debido a lo grande del tope, aunado al exceso de velocidad con el que manejan en esta zona.

Pareja de motociclistas sufren accidente en Xalapa; Hay un muerto y un lesionado

Un joven motociclista falleció y una mujer resultó con lesiones de gravedad luego de un accidente ocurrido durante la madrugada de este miércoles 1 de julio sobre la avenida Rebsamen de la ciudad de Xalapa.

El percance se registró en el carril con dirección a las Trancas alrededor de las 2:00 horas, a la altura del templo ubicado antes de la gasolinera de la zona.

De acuerdo con los primeros informes, un automóvil color blanco presuntamente realizó una maniobra al cambiar de carril, lo que habría provocado que la motocicleta perdiera el control. Tras la maniobra, el conductor de la motocicleta, de 23 años de edad, se impactó violentamente contra el portón de una vivienda.

Debido a la fuerza del choque, salió proyectado hacia el interior del inmueble, donde perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

Se informó que la acompañante del motociclista, una joven de 20 años, resultó gravemente herida y fue atendida por paramédicos quienes la trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Testigos indicaron que, presuntamente, el conductor de la motocicleta no llevaba casco de seguridad al momento del accidente. El conductor del automóvil fue detenido y puesto a disposición de la autoridades, quienes determinaran su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.