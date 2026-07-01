Motociclista Resulta Lesionado Tras Volarse Tope en el Bulevar Córdoba-Fortín

Un motociclista dedicado al reparto de comida sufrió un fuerte accidente al transitar por el bulevar Córdoba- Fortín en la zona centro de Veracruz.

Accidente en bulevar Córdoba-Fortín deja motociclista lesionadoFoto: Rescatistas Primeros Respondientes

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Accidente en bulevar Córdoba-Fortín deja a repartidor herido. La zona ya ha visto varios incidentes. Conoce más sobre este suceso.

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