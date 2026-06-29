Motociclistas Resultan Lesionados al Impactarse Contra un Camión de Transporte en Veracruz

Dos motociclistas resultaron lesionados tras caer de su motocicleta luego de impactar el costado de un camión de transporte de personal. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Miguel Alemán casi esquina con la calle calzada de la armada, en las inmediaciones de la colonia Cándido Aguilar, en la ciudad y puerto de veracruz.

El reporte en el lugar indicó que, presuntamente, los motociclistas circulaban entre vehículos y al pasar junto al camión, se habrían pegado mucho, ocasionando el impacto que los derribó y causó que terminaran en la carpeta asfáltica con algunas lesiones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Termina Lesionado en Bulevar Córdoba-Peñuela, Veracruz

Ambos resultaron con varias lesiones en el cuerpo, uno de ellos requirió atención de técnicos en urgencias médicas y traslado a un hospital para valoración médica.

En la zona del accidente la circulación vehicular se vio afectada por el cierre al paso dos carriles de los tres disponibles.

Otro accidente de un motociclista reciente en Veracruz

Un motociclista resultó lesionado la noche del viernes tras derrapar sobre la avenida Norte 10, esquina Oriente 41 de Orizaba, presuntamente por exceso de velocidad, falta de pericia y posible estado inconveniente.

Al lugar como primeros respondientes acudieron elementos de Protección Civil, Policía Vial y Policía Local para brindar auxilio y resguardar la zona.

Paramédicos valoraron al conductor, quien se negó a ser trasladado a un hospital y posteriormente fue llevado a su domicilio por familiares. La motocicleta presentó daños materiales considerables, sin que se reportaran afectaciones a terceros.