Motociclistas Resultan Lesionados al Impactarse Contra un Camión de Transporte en Veracruz

Dos motociclistas resultaron con diversas lesiones luego de impactarse contra un autobús de transporte de personal, cuando circulaban por la Av. Miguel Alemán de Veracruz.

Motociclistas resultan lesionado tras impactarse contra un autobús en VeracruzFoto: N+

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Accidente en Veracruz: dos motociclistas chocan contra un camión, resultando heridos. La avenida Miguel Alemán fue escenario del incidente. Infórmate aquí.

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