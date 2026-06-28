Caso Roxana Berenice: Policías Detenidos son Trasladados al Penal de la Toma en Amatlán

Policías detenidos en Ixhuatlán del Sureste durante las investigaciones y cateos realizados para dar con la reportera Roxana Guzmán, fueron trasladados al penal de La Toma en Amatlán de los Reyes.

Trasladan a penal de La toma a policías detenidos vinculados al caso de la periodista Roxana Berenice en el sur de VeracruzFoto: Cristina Juárez del Sue

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Policías de Ixhuatlán del Sureste, vinculados al caso de la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, fueron trasladados al penal de La Toma en Amatlán. ¿Qué sigue en esta investigación?

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