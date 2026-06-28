Caso Roxana Berenice: Policías Detenidos son Trasladados al Penal de la Toma en Amatlán

Durante la noche del sábado 27 de junio fueron trasladados al centro penitenciario de La Toma en Amatlán de los Reyes, el comandante y los tres policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, presuntamente vinculados al caso de la extracción y desaparición de la periodista Roxana Guzmán, ocurrida el pasado 2 de junio en Nanchital, al sur de la entidad veracruzana.

Esto dentro del proceso penal 343/2026 que se lleva a cabo en el Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del distrito judicial de Coatzacoalcos. Se espera que el próximo viernes tres de julio se realice la próxima audiencia de vinculación a proceso.

Familiares de los policías detenidos piden investigación exhaustiva

Fue durante la tarde del sábado 27 de junio y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fueron presentados ante un juez de control, en una sala de juicios orales del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, los cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

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Los familiares de los policías pidieron que se investigue a fondo ya que aseguran que los efectivos de seguridad son señalados sin fundamentos y señalan que son inocentes.

“Estamos bien, este, preocupados porque los están acusando injustamente, porque nosotros los conocemos, a nuestros familiares, que son gente de trabajo. No es como, no sé, la verdad, en qué los están acusando. Ahorita acabamos de ver cómo llegaron; si no les han permitido hablar con ellos, no nos han permitido, les cortaron la libertad”.

Se dio a conocer que los imputados fueron identificados como:

Ismael “N”

Juan Carlos “N”

Luis Enrique “N”

Julio César “N”

Su detención ocurrió el pasado 25 de junio durante un operativo como parte de las investigaciones por la desaparición de la periodista.

“Se presume, pero no los pueden señalar; que investiguen, pero no es el caso que investiguen, pero mire cómo los traen ahorita, cómo los traen, como si fueran realmente unos grandes delincuentes cuando no es así. Ustedes los habían podido ver, ¿no?”.

Señalaron que por varias horas no se les informó acerca de las condiciones en que se encontraban los policías, ya que no se les había permitido tener contacto de ningún tipo con los detenidos.

“Mira, realmente, como yo lo he dicho, que investiguen y que castiguen realmente a quien ha cometido esas cosas; no pueden señalar a una persona así nada más porque tengo que presentar unos culpables cuando realmente no son”.

Se esperaba que en las próximas horas el juez de control determinara la situación jurídica de los imputados, siendo hasta hoy domingo 28 de junio que se ordenó el traslado de los detenidos a las instalaciones del penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, en la región centro del estado de Veracruz.