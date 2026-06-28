Motociclistas Sufren Accidente al Intentar Ganarle el Paso al Tren en Veracruz; Hay un Muerto

Durante las primeras horas de este día, una pareja la cual se trasladaba a bordo de una motocicleta sufrió un accidente al intentar ganarle el paso al tren. Ocurrió en Nanchital al sur de Veracruz.

Motocilista muere al intentar ganarle el paso al tren en Nanchital al sur de Veracruz.Foto: Cristina Juárez del Sue

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Accidente mortal en Veracruz: motociclistas chocan con tren en la madrugada. Un hombre muere y una mujer queda herida. Descubre cómo ocurrió este trágico suceso.

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