Motociclistas Sufren Accidente al Intentar Ganarle el Paso al Tren en Veracruz; Hay un Muerto

En Nanchital, al sur de Veracruz durante la madrugada de este día se reportó un fuerte accidente donde se reportó como involucrados un par de motociclistas y un tren, derivado de estos hechos presuntamente una persona perdió la vida, lo cual generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

En el lugar de los hechos se dio a conocer que una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta sufrió un trágico accidente al intentar ganarle el paso al tren cuando circulaba sobre la carretera de Cuatro Carriles, siendo impactados por la locomotora del ferrocarril.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Queda Hombre Herido tras Chocar Contra Tren en Escobedo, NL

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 28 de junio, a la altura del cruce ferroviario de la congregación de Mundo Nuevo. Los elementos de auxilio que acudieron al lugar fueron los encargados de confirmar el deceso de un hombre, quien viajaba a bordo de la motocicleta.

Su identidad hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades. La mujer que lo acompañaba resultó con lesiones de gravedad. Autoridades de seguridad y emergencia acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

Además se encargaron de resguardar la zona y realizar el acordonamiento correspondiente, en tanto elementos periciales realizaron las diligencias correspondientes, para realizar el levantamiento del cuerpo de la víctima que falleció a consecuencia de este fuerte accidente ocurrido en las primeras horas de este día en el sur del estado de Veracruz.

Otro fuerte accidente ocurrido en el sur de Veracruz

La tarde del sábado 27 de junio, un fuerte accidente se registró sobre la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa, entre El Ejido 5 de mayo y la congregación de Nuevo Teapa, en Moloacán al sur de Veracruz.

Al lugar acudieron elementos de emergencia, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad. El accidente involucró a varias unidades, entre ellas una camioneta de batea y otra de carga.

La circulación vehicular se vio afectada de manera parcial durante varios minutos, sin que se cerrará la vía de comunicación en su totalidad. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este accidente.