Familiares de Policías Detenidos en Veracruz Aseguran son Inocentes; Piden Investigación

La tarde de este sábado 27 de junio y en un fuerte dispositivo de seguridad, fueron presentados ante un juez de control, en una sala de juicios orales del Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, los cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

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Los familiares de los policías pidieron que se investigue a fondo ya que aseguran son inocentes. El señor Luis Enrique Hernández quien suegro de Luis Enrique “N” y Juan Carlos “N” dos de los elementos policiacos detenidos asegura que

“Estamos bien este preocupados por que los están acusando injustamente por que nosotros los conocemos a nuestros familiares que son gente de trabajo no es como no se la verdad en que los están acusando ahorita acabamos de ver como llegaron si no les han permitido hablar con ellos no nos han permitido les cortaron la libertad”.

Esto se sabe acerca de la detención de los policías

Los imputados fueron identificados como Ismael “N”, Juan Carlos “N”, Luis Enrique “N” y Julio César “N”, su detención ocurrió el pasado 25 de junio durante un operativo como parte de las investigaciones por la desaparición de la periodista

“Se presume pero no los pueden señalar que investiguen pero no es el caso que investiguen pero mire como los traen ahorita como los traen como si fueran realmente unos grandes delincuentes cuando no es así ustedes los habían podido ver no”.

Señalaron que por varias horas no se les informó acerca de las condiciones en que se encontraban los policías ya que no se les ha permitido tener contacto con ellos.

“Mira realmente como yo lo he dicho que investiguen y que castiguen realmente a quien ha cometido esas cosas no pueden señalar a una persona así nada más por que tengo que presentar unos culpables cuando realmente no son”.

Será en las próximas horas cuando el juez de control determine la situación jurídica de los imputados.