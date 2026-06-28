Familiares de Policías Detenidos en Veracruz Aseguran son Inocentes; Piden Investigación

Durante la presentación ante un juez de control de los cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste sus familiares piden se investigue a fondo ya que aseguran que son inocentes.

movilización por traslado de policías detenidos en Ixhuatlán del Sureste, presuntamente relacionados al caso de la periodista Roxana BereniceFoto: N+

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Detenidos por el caso de la periodista desaparecida, policías de Ixhuatlán del Sureste son defendidos por sus familias: "Son inocentes, investiguen a fondo".

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