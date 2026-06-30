Dos Motociclistas Resultaron Lesionados por Accidente en Carretera de Puebla

Cuerpos de emergencia llegaron hasta el tramo carretero ubicado en el municipio de Juan Galindo para brindar atención médica a los heridos.

Accidente Dos Motociclistas Lesionados Carretera Pachuca Tuxpan Juan Galindo PueblaFoto: X @PCGobPue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos motociclistas resultaron lesionados en un accidente en la carretera Pachuca-Tuxpan, Puebla. Fueron atendidos por Protección Civil y trasladados a un hospital. Más detalles en desarrollo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+