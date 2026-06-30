Dos Motociclistas Resultaron Lesionados por Accidente en Carretera de Puebla

La tarde de este martes 30 de junio de 2026 se registró un fuerte accidente donde estuvieron involucrados dos motociclistas sobre la carretera Pachuca-Tuxpan a la altura del estado de Puebla.

Al lugar de los hechos, en el municipio poblano de Juan Galindo, llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, donde atendieron a los dos lesionados quienes iban a bordo de una misma motocicleta.

Accidente deja dos motociclistas lesionados sobre la carretera Pachuca-Tuxpan en Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas cuando se registró un fuerte accidente entre dos personas que iban a bordo de una motocicleta sobre la carretera Pachuca-Tuxpan en la entidad poblana.

Paramédicos y cuerpos de emergencia se movilizaron al municipio de Juan Galindo para atender a los dos motociclistas que resultaron lesionados.

Las autoridades dieron a conocer que las lesiones sufridas por las dos personas fueron a causa de la fricción con la carpeta asfáltica tras caer de la unidad, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Chocan dos tráileres sobre autopista Puebla-Orizaba

Este mismo martes se registró un fuerte accidente entre dos tráileres sobre la autopista Puebla-Orizaba en el tramo entre Acatzingo y Cd. Mendoza, lo que provocó tráfico lento.

Se sabe que el choque por alcance entre las dos unidades de carga ocurrió a la altura del Km 229, subiendo de Magueyes hacia Esperanza con dirección a Acatzingo.

Derivado a este fuerte impacto, ambos tractocamiones presentaron daños materiales, mientras principalmente el que dio el impacto, pues su parte frontal quedó destrozada.

Con información de N+

GMAZ