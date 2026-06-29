Choque Múltiple entre Tres Vehículos Provoca Cierre Parcial de la Autopista Amozoc-Perote

Un fuerte accidente provocó el cierre parcial de la carretera Amozoc-Perote la tarde de este lunes 29 de junio, a la altura del kilómetro 002+100 en Puebla. Un automóvil tipo sedán chocó y salió del camino.

Según el reporte preliminar, cuatro personas resultaron con lesiones menores tras una carambola entre tres vehículos, registrada a la altura del municipio de Amozoc.

Guardia Nacional cierre un carril en atención a accidente en Amozoc

En el lugar elementos de la Guardia Nacional división carreteras (GN) aseguraron la zona e implementaron el cierre preventivo para permitir la atención a los afectados, y el retiro de unidades.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 002+100, de la carretera Amozoc-Perote, a inmediaciones del Mpio. de Amozoc, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ASS8BIYKxU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 29, 2026

Debido al impacto entre los tres vehículos, el coche color blanco salió proyectado fuera del camino, y terminó en los carriles de grava de la rampa de frenado.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente; se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones viales.

Con información N+

JAPR