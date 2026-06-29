Choque Múltiple entre Tres Vehículos Provoca Cierre Parcial de la Autopista Amozoc-Perote

Cuatro personas con heridas menores dejó una carambola a la altura del municipio de Amozoc en Puebla.

Tres vehículos protagonizaron el accidente este lunes.Foto: GN

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Accidente en Amozoc: Tres vehículos involucrados y un cierre parcial de la carretera. Conoce los detalles de este incidente que dejó cuatro heridos.

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