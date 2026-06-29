Muere Mujer por Colapso de Árbol Encima de un Automóvil en Recta a Cholula de Puebla

La víctima viajaba en el vehículo que resultó aplastado por un tronco a la altura de la Colonia Belisario Domínguez.

La víctima viajaba en el coche que resultó aplastado.Foto: SSC Puebla

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Impactante accidente en la Recta a Cholula: un árbol colapsa sobre un vehículo, dejando una mujer fallecida y otra persona herida. Conoce los detalles de este trágico evento en Puebla.

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