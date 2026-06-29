Muere Mujer por Colapso de Árbol Encima de un Automóvil en Recta a Cholula de Puebla

Una persona sin vida y una más lesionada, fue el saldo de la lluvia que cayó en la capital del estado; sobre la Recta a Cholula en Puebla, una mujer falleció por el colapso de un árbol sobre el automóvil en el que viajaba.

En el coche viajaban varias personas, de las cuales una sobrevivió con lesiones mientras que otra terminó atrapada sin vida en los asientos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Árbol Cae en Puebla y Deja un Muerto y un Herido en la Recta a Cholula

Los hechos ocurrieron al filo de las 5 de la tarde de este domingo sobre a la altura de la 49 Sur de la colonia La Paz.

Extraen cuerpo de una persona que murió aplastada en la Recta a Cholula

En el punto el árbol de gran tamaño cayó sobre una unidad color blanco con dos ocupantes a bordo, por lo que personal de Protección Civil atendió para auxiliar a las víctimas.

En el sitio se confirmó el deceso de una persona además de las lesiones a otra, quien fue trasladada a un hospital. El accidente ocurrió sobre la Recta a Cholula a la altura del número 4506.

Con información de N+

JAPR