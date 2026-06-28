Atacan a Balazos Autobús del Equipo Musical del Cantante Memo Garza en Puebla

La madrugada de este domingo 28 de junio, el autobús del equipo musical del cantante Memo Garza, fue objeto de un ataque con arma de fuego.

La agresión ocurrió sobre la autopista México-Puebla, a la altura de Xonacatepec, tras su regreso de una presentación en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Balean autobús del equipo musical de Memo Garza en la autopista

En el sitio, personas desconocidas atacaron la unidad cuyo operador continuó su marcha para desviarse a calles de la colonia Del Valle, donde pidieron ayuda.

Hasta el punto llegaron paramédicos, quienes atendieron a un integrante de la agrupación quien fue alcanzado por un proyectil, por lo que fue trasladado a un hospital.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que durante la madrugada de este día, tras concluir un concierto en San Pablo del Monte, Tlaxcala, el autobús en el que viajaba la agrupación musical de Memo Garza fueron blanco de la delincuencia sobre la autopista México-Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec.

Confirman ataque contra autobús de Memo Garza en la México-Puebla

Según testimonios de los ocupantes, la unidad habría sufrido al menos dos detonaciones presuntamente de arma de fuego.

El autobús continuó su marcha y se desvió hacia la colonia Del Valle, en la capital poblana, donde solicitaron auxilio.

Al lugar arribaron paramédicos de la Dirección de Protección Civil Municipal, quienes brindaron atención prehospitalaria a un miembro de la agrupación, quien se reporta estable y fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica.

Con información de N+

JAPR