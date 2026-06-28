Atacan a Balazos Autobús del Equipo Musical del Cantante Memo Garza en Puebla

Un integrante de la agrupación fue atendido por paramédicos luego de que lograron escapar.

Un integrante resultó herido en la autopista México-Puebla.Foto: Alberto Tejeda

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Ataque armado al autobús de Memo Garza en Puebla deja un herido. La unidad fue atacada tras un concierto en Tlaxcala. Infórmate sobre lo ocurrido.

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