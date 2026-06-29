Fuertes Lluvias en CDMX y Edomex: Activan Alerta Roja y Reportan Inundaciones

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas, árboles y afectaciones viales

Alerta rojaFoto: Gobierno CDMX.

Destacado

Inundaciones y encharcamientos en CDMX y Edomex. Autoridades activan Alerta Roja. Evita zonas afectadas y sigue las recomendaciones de Protección Civil.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+