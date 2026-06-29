Fuertes Lluvias en CDMX y Edomex: Activan Alerta Roja y Reportan Inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja para el resto de la noche de este domingo debido a las fuertes lluvias en ocho alcaldías de la Ciudad de México, mientras autoridades atienden encharcamientos y otras afectaciones en diversas zonas.

Alrededor de las 22:25 horas, la dependencia actualizó el nivel de emergencia, al pasar de alerta amarilla a la siguiente escala.

La alerta roja se mantiene activa en las siguientes alcaldías al menos hasta la media noche de este 28 de junio:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan precipitaciones entre 50 y 70 mm, lo que podría generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, posibles deslaves en zonas de ladera, así como caída de ramas, árboles y lonas.

La Alerta Naranja permanece vigente para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, y Tláhuac.

A continuación, te presentamos un recuento de las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que registran inundaciones, encharcamientos y otras afectaciones a causa de las fuertes lluvias de este domingo.

Árboles caídos y encharcamientos

Hasta las 20:00 horas, las autoridades capitalinas reportaron que las precipitaciones tuvieron un volumen acumulado superior a los 25.9 millones de metros cúbicos en toda la ciudad.

Asimismo, se contabilizaron al menos 26 árboles y ramas caídas, diversos encharcamientos y cortocircuitos, así como afectaciones en algunas viviendas, principalmente en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuajimalpa, Coyoacán y Tlalpan.

Tan solo en una de las salidas de la Estación Pantitlán del Metro hubo un gran encharcamiento, por lo que tuvieron que ser tendidas las barreras de plástico para el paso de los usuarios hacia el paradero.

Otras anegaciones fueron atendidas en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Entre los puntos intervenidos se encuentran Calzada Ermita Iztapalapa y San Miguel; la Unidad Habitacional Vicente Guerrero y San Lorenzo Xicoténcatl, en Iztapalapa; Calzada de Tlalpan y Renato Leduc, en Tlalpan; Bosques de Tetlameya y Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán; Lomas de Sotelo, en Miguel Hidalgo; La Nopalera, en Tláhuac; Guadalupe Insurgentes, en Gustavo A. Madero; Ampliación San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco, y Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón.

En avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, se movilizó un equipo hidroneumático para mejorar el funcionamiento de la red de drenaje debido a un encharcamiento de gran magnitud.

En la colonia La Colmena, alcaldía Iztapalapa, se realizaron labores de desazolve y limpieza, lo mismo que en dos inmuebles de la colonia La Nopalera, en Tláhuac, donde se registró ingreso de agua en patios

En el Estado de México también se reportan lluvias de intensidad fuerte acompañadas de tormentas eléctricas durante la noche, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada y evitar cruzar calles o zonas inundadas para reducir riesgos.

Escurrimientos en Terminal 1 del AICM por lluvia; operaciones continúan con normalidad

La intensa lluvia registrada sobre la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) provocó, entre las 17:15 y las 18:00 horas, el taponamiento de una bajada de agua en la azotea de la Terminal 1, derivado de la acumulación de sedimentos y basura.

Esta situación ocasionó escurrimientos momentáneos entre las salas 21 y 22, los cuales fueron atendidos y controlados antes de las 19:00 horas, informó personal del aeropuerto.

A pesar de las precipitaciones, las autoridades aeroportuarias señalaron que no se registran afectaciones en pistas, rodajes ni plataformas, por lo que las operaciones aéreas se mantienen con normalidad.

Severos Encharcamientos en Tláhuac por Lluvias

Derivado de las lluvias constantes de esta noche, personal de distintas áreas de la alcaldía Tláhuac ya se encuentra desplegado en campo para monitorear y atender los puntos afectados, con el objetivo de salvaguardar a la población.

Atienden Inundaciones y Desfogan Agua en Xochimilco

Personal de Servicios Urbanos y Protección Civil de la alcaldía Xochimilco mantiene labores para mitigar las inundaciones registradas por las intensas lluvias en distintos puntos de la demarcación.

Las brigadas realizan la apertura de brocales en el cruce de las calles Lirio y Galeana, en el pueblo de Xaltocan, así como en calle Ejido, con el objetivo de agilizar el desalojo del agua pluvial, reducir el riesgo de nuevos encharcamientos y mantener la vialidad en condiciones seguras durante la temporada de lluvias.

Activan Alerta Roja por Lluvias y Granizo en 8 Alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja para la noche de este domingo 28 de junio debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posibilidad de caída de granizo.

La alerta aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza, donde se prevén encharcamientos severos, inundaciones, caída de árboles y afectaciones a la movilidad.

Rescatan Mototaxi Atrapado por Inundación en Iztapalapa

Brigadas de emergencia de la alcaldía Iztapalapa auxiliaron a un mototaxi que quedó varado debido a los encharcamientos provocados por las intensas lluvias sobre la avenida Genaro Estrada.

El vehículo fue retirado de la zona sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades exhortaron a los automovilistas y conductores de transporte ligero a evitar transitar por calles inundadas.

Retiran Árbol Caído en Iztapalapa

Atienden la caída de un árbol en el cruce de 25 de Enero y Del Moral, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, luego de las intensas lluvias registradas este domingo.

Brigadas de Áreas Verdes realizaron el seccionamiento y retiro del ejemplar para liberar la vialidad y eliminar riesgos para peatones, automovilistas y habitantes de la zona.

Inundación en Calzada Ignacio Zaragoza

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC atiende un encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza, col. Santa Martha Acatitla en Iztapalapa. Se realiza el cierre preventivo de la lateral de Metro Acatitla al oriente.

Lluvias Provocan Afectaciones en Carriles Laterales de Periférico Norte

Las intensas lluvias provocan complicaciones viales en los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura de la Unidad Cuauhtémoc del IMSS, entre el Palacio Municipal de Naucalpan y la avenida Primero de Mayo, con dirección al antiguo Toreo de Cuatro Caminos.

Autoridades reportan encharcamientos y tránsito lento en la zona, por lo que exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas.

Persisten Lluvias Tras Labores de Desazolve en Reyes Ixtacala

Personal de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) concluyó las labores de desazolve en el cruce de las calles Convento de Yuriria y Convento de Acolman, en la colonia Reyes Ixtacala, donde se registraron inundaciones por las intensas lluvias.

Sin embargo, las precipitaciones continúan este domingo en la zona, por lo que las autoridades advirtieron que existe riesgo de nuevos encharcamientos e inundaciones si la lluvia persiste durante las próximas horas

Implementan Marcha de Seguridad en 8 Líneas del Metro

Debido a las lluvias que continúan afectando a la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro activó la marcha de seguridad en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, A y B.

Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de las personas usuarias durante el recorrido, por lo que se prevén retrasos en el servicio.

Línea 1 del Metrobús: Afectaciones por Encharcamientos

El Metrobús informó la suspensión del servicio en el tramo El Caminero–Ciudad Universitaria debido a un severo encharcamiento registrado en la estación La Joya, provocado por las intensas lluvias de este domingo.

Por el momento, la Línea 1 opera únicamente en el tramo Indios Verdes–Doctor Gálvez.

Tren Ligero: Servicio Provisional de Tasqueña a Estadio Azteca

Por acumulación de agua en calzada de Tlalpan y San Juan de Dios a la altura de la estación Huipulco, se implementa servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca.

Lluvia Vuelve a Azotar Los Reyes Iztacala en Tlalnepantla Estado de México

Persisten las Lluvias en el Sur, Oriente y Poniente de la CDMX

La intensa lluvia, acompañada de actividad eléctrica, continúa sobre la avenida Río Churubusco y otras zonas del sur de la Ciudad de México, donde la tormenta mantiene su fuerza y provoca afectaciones en la circulación.

El sistema de tormentas también se extiende hacia las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, por lo que las autoridades advirtieron sobre la alta probabilidad de nuevos encharcamientos, inundaciones y complicaciones viales durante las próximas horas.

Suspenden servicio del Cablebús Línea 3

El Cablebús informó que suspendió temporalmente sus operaciones debido a la presencia de actividad eléctrica provocada por la tormenta que afecta la zona poniente de la Ciudad de México. La medida fue aplicada como parte de los protocolos de seguridad para proteger a las personas usuarias y al personal del sistema.

Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizo en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla para las alcaldías Coyoacán y Tlalpan debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este domingo 28 de junio de 2026.

Encharcamiento, Evita la Zona

Encharcamiento en Hermenegildo Galeana y Calzada de Tlalpan. AlternativaVial Tezoquipa y Av. Insurgentes. Personal de la secretaría de Seguridad Ciudadana labora en el lugar.

Brota agua de coladera tras fuerte lluvia en Tlalpan

Vecinos pidieron evitar la circulación de vehículos por el cruce de las calles Mimbreños e Iztaccíhuatl, en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, debido a una fuerte fuga de agua proveniente del drenaje.

De acuerdo con los reportes, la presión provocó que una coladera se levantara, ocasionando que el agua brotara con gran fuerza, como si fuera una fuente. La situación representa un riesgo para automovilistas y peatones que transitan por la zona.

Pronostican Lluvias Fuertes en 12 Alcaldías de la CDMX

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias fuertes durante las próximas horas en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.