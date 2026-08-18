Accidentes

Muere Motociclista al Perder Control y Chocar Contra un Poste en Veracruz

Según reportes policiacos señalan que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente en aparente estado de inconveniente.

Motociclista en presunto estado inconveniente choca y muere en el sur de VeracruzMotociclista en presunto estado inconveniente choca y muere en el sur de Veracruz. Foto: N+

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En Coatzacoalcos, un motociclista choca fatalmente contra un poste de alumbrado público. Se investiga si el exceso de velocidad y el estado de inconveniente fueron las causas.

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