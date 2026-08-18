Muere Motociclista al Perder Control y Chocar Contra un Poste en Veracruz

En Coatzacoalcos, al sur de Veracruz durante la madrugada de este martes 18 de agosto, un motociclista más pierde la vida, al conducir sobre la vía Universidad veracruzana y terminó impactado contra un poste de alumbrado público cerca de las instalaciones del colegio de bachilleres del estado de Veracruz.

Según reportes policiacos señalan que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y presuntamente en aparente estado de inconveniente. . Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se determinan las causas del accidente y del deceso del conductor.

Al llegar al cruce de la avenida Mártires de Chicago, de la colonia de Toro, el conductor perdió el control de la motocicleta y salió de la superficie de rodamiento hacia el lado izquierdo para posteriormente impactarse contra un podcast de telecomunicaciones y otro más perteneciente al alumbrado público, el cuerpo fue trasladado, el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizaran los estudios de rigor, y donde permanecerá en espera espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.