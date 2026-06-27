Unidad de Valores se Prende en Fuego en Barrio de San Andrés Cholula, Puebla

Este sábado 27 de junio de 2026 se registró el incendio de una unidad de valores mientras transitaba por el barrio de Santiago Xicotenco en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Elementos del Cuerpo de Bomberos municipales llegaron hasta el lugar del siniestro donde lograron sofocar las llamas y mitigar riesgos para la población, dejando la vialidad segura para su tránsito.

Se incendia unidad de valores en San Andrés Cholula, Puebla

Fue cerca del mediodía de este sábado cuando se reportó que una unidad de valores se prendió en fuego mientras transitaba por calles del municipio poblano de San Andrés Cholula.

Personal del Cuerpo de Bomberos municipales llegó al lugar de los hechos, en el barrio de Santiago Xicotenco para sofocar las llamas y mitigar riesgos para la población.

Cabe destacar que por el incendio de la unidad de valores en la demarcación perteneciente a la zona conurbada de la entidad poblana no se reportaron personas lesionadas.

Se incendia caja seca de tráiler en colonia Real Guadalupe de la ciudad de Puebla

Se registró un incendió que consumió gran parte de un vehículo pesado en la colonia Real Guadalupe de la ciudad de Puebla; Bomberos se movilizaron para atender la emergencia.

Testigos del siniestro dieron aviso al número de emergencias 9-1-1, las inmensas llamas salían de la caja del tráiler sin poder ser controladas por lo que se temía que se extendieran a otras zonas.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil junto a la Policía Estatal Bomberos, quienes lograron controlar el fuego y liquidarlo en su totalidad.

Con información de N+

GMAZ