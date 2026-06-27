Unidad de Valores se Prende en Fuego en Barrio de San Andrés Cholula, Puebla

El vehículo de seguridad privada terminó incendiado mientras transitaba por calles del barrio de Santiago Xicotenco.

Incendio Unidad de Valores Barrio Santiago Xicotenco San Andrés Cholula PueblaFoto: X @SSPPCSnAndresCH

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Este sábado, una unidad de valores se incendió en San Andrés Cholula. Bomberos actuaron rápidamente para sofocar las llamas. Afortunadamente, no hubo lesionados. Descubre los detalles.

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Unidad de Valores se Prende en Fuego en Barrio de San Andrés Cholula, Puebla