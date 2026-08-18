Seguridad

Rescatan a Hombre que Subió a Antena de Más de 20 Metros de Altura en Monterrey

El hombre que presuntamente sufría alucinaciones y portaba un arma blanca, fue bajado de la antena de telefonía con ayuda de Protección Civil y Policía de Monterrey

Hombre atrapado en antena de telefonía en MonterreyEl hombre quedó varios minutos atrapado en la antena de más de 20 metros de altura. Foto: N+

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En Monterrey, un hombre armado y que sufría alucinaciones fue rescatado de una antena de 20 metros. Vecinos alertaron a las autoridades.

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