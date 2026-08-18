Rescatan a Hombre que Subió a Antena de Más de 20 Metros de Altura en Monterrey

Durante la madrugada, un hombre que sufría alucinaciones subió a lo alto de una antena y minutos más tarde fue rescatado por personal de Protección Civil de Monterrey, después de que vecinos reportaran la situación en la calles de la zona Centro de la ciudad.

En su delirio decía que seres de otro mundo lo perseguían, por lo que el hombre, señalado como presunto sospechoso de robo de cableado, decidió subir a lo alto de una propiedad de la calle Washington en su cruce con Serafín Peña, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El despliegue de los rescatistas se dio luego que vecinos reportaran los gritos de ayuda al número de emergencias 911, llamado al cual respondieron elementos de la Policía de Monterrey. Ante el riesgo, los uniformados pidieron el apoyo de Protección Civil del mismo municipio.

Uno de los rescatistas, identificado como José Lugo, subió a la antena de telefonía a más de 20 metros de altura, pero al ver que el hombre estaba armado con un cuchillo decidió guardar distancia. Tras dialogar lograron que el sujeto, identificado como Johnny de 35 años de edad, quien dijo ser Hondureño, bajó de la antena.

Una vez abajo, los policías llevaron a cabo la detención del hombre que presuntamente tenía 15 años vivienda en la ciudad tras ser deportado de Estados Unidos. El sujeto quedó bajo investigación de las autoridades quienes definirán el proceso legal a seguir.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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