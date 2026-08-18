Pareja de Policías Auxiliares Murió por Problemas Sentimentales: SSP Puebla

Autoridades de seguridad dieron a conocer el motivo de la muerte de dos policías auxiliares ocurridas con una semana de diferencia en la ciudad de Puebla, el primero sucedió afuera de un negocio en la zona de la Ánimas y otro en el Centro Histórico.
El Vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó que por un problema sentimental dos policías auxiliares atentaron contra su vida mientras estaban en activo, esto agregó: "Quiero decirte que esto se derivó de un problema sentimental, primero se quitó la vida el masculino y luego la femenina(...) pertenecían ellos a la corporación de la policía auxiliar."
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 23 de julio de 2026 un impacto de bala causó alarma entre clientes y vendedores de El Pequeño Gigante, en la zona de Las Ánimas sobre el Circuito Juan Pablo II de la ciudad de Puebla.
Al escuchar el impacto se intentaron resguardar pues pensaban que se trataba de un asalto, pero minutos después descubrieron al policía auxiliar desvanecido en la parte del estacionamiento.
Al aproximarse al elemento de seguridad se percataron que tenía una lesión por arma de fuego la cual aparentemente le había arrebatado la vida, por lo que dieron aviso al número de emergencias.
Paramédicos arribaron al lugar mientras personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonó la escena. Lamentablemente, el policía auxiliar ya no contaba con signos vitales por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) llevaron acabo el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios, y posteriormente se realizó la necropsia de ley correspondiente.
Con base a los resultados de esta diligencia y testimoniales, se corroboró que el oficial habría atentado contra su vida por lo que se descartó la línea de investigación por homicidio.
El 31 de julio, su pareja que también se desempeñaba como policía auxiliar se disparó con su propia arma cuando estaba en servicio en un negocio de telefonía ubicado en la Avenida Reforma y 11 Norte del Centro Histórico de Puebla.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por este hecho, y de acuerdo a las investigaciones se pudo constatar que la mujer era pareja sentimental del oficial que había muerto en días anteriores.
Francisco Sánchez González, Secretario de Seguridad Pública, instruyó a directores de las corporaciones policiacas a estar atentos al estado de salud mental de los elementos, y anunció la reunión con el titular del área por quejas del personal sobre políticas laborales.