Pareja de Policías Auxiliares Murió por Problemas Sentimentales: SSP Puebla

Autoridades de seguridad dieron a conocer el motivo de la muerte de dos policías auxiliares ocurridas con una semana de diferencia en la ciudad de Puebla, el primero sucedió afuera de un negocio en la zona de la Ánimas y otro en el Centro Histórico.

El Vicealmirante y Secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, confirmó que por un problema sentimental dos policías auxiliares atentaron contra su vida mientras estaban en activo, esto agregó: "Quiero decirte que esto se derivó de un problema sentimental, primero se quitó la vida el masculino y luego la femenina(...) pertenecían ellos a la corporación de la policía auxiliar."

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 23 de julio de 2026 un impacto de bala causó alarma entre clientes y vendedores de El Pequeño Gigante, en la zona de Las Ánimas sobre el Circuito Juan Pablo II de la ciudad de Puebla.

Al escuchar el impacto se intentaron resguardar pues pensaban que se trataba de un asalto, pero minutos después descubrieron al policía auxiliar desvanecido en la parte del estacionamiento.

Al aproximarse al elemento de seguridad se percataron que tenía una lesión por arma de fuego la cual aparentemente le había arrebatado la vida, por lo que dieron aviso al número de emergencias.