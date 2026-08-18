Seguridad

Pareja de Policías Auxiliares Murió por Problemas Sentimentales: SSP Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla reveló más información sobre la muerte de una pareja ocurrida en el Centro Histórico y Las Ánimas.

Esclarecen muerte de pareja de policías auxiliares en Puebla.Esclarecen muerte de dos policías auxiliares en Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dos policías auxiliares mueren en una semana por problemas sentimentales. La SSP toma medidas para atender la salud mental de sus elementos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+