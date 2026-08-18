Marilyn Cote Permanecerá en Prisión Pese a Perdón Otorgado por las Víctimas

En la Fiscalía General del Estado de Puebla, dio a conocer que aún existen dos carpetas de investigación y una más por un delito Federal en contra de la pseudo psiquiatra, Marilyn Cote.
La titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer que el resto de las víctimas han otorgado el perdón a la acusada; sin embargo, no es suficiente para que quede en libertad.
Derivado de estas denuncias, Marilyn Cote permanecerá en prisión preventiva en el penal femenil de Ciudad Serdán, esto agregó la fiscal de Puebla: "Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y que no lleguen acuerdo con ellos.
El caso de Marilyn Cote se viralizó desde 2024 luego de descubrir que la abogada ejercía falsamente como psiquiatra en las Torres Médicas de Puebla, luego de investigaciones recabadas, se logró su detención y la Cofepris procedió a la clausura de sus clínica por diversas irregularidades y falsificación de documentos.
A pesar de que algunas de sus víctimas le otorgaron el perdón, su caso ante las autoridades ministeriales no se cerrará puesto a que tiene dos procesos vigentes por los delitos de usurpación de profesión y amenazas con arma de fuego a vecinos.
Además, la Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Marilyn Cote por el delito de suministro de narcóticos, esto luego de haber prescrito medicamentoso controlados sin contar con una cédula profesional en psiquiatría.
A pesar de que la defensa buscaba su liberación, por este delito federal podría permanecer en prisión hasta por cinco años, no obstante, su proceso legal continúa en curso y hasta el momento no ha recibido una pena definitiva.