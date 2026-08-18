Marilyn Cote Permanecerá en Prisión Pese a Perdón Otorgado por las Víctimas

En la Fiscalía General del Estado de Puebla, dio a conocer que aún existen dos carpetas de investigación y una más por un delito Federal en contra de la pseudo psiquiatra, Marilyn Cote.

La titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt, dio a conocer que el resto de las víctimas han otorgado el perdón a la acusada; sin embargo, no es suficiente para que quede en libertad.

Derivado de estas denuncias, Marilyn Cote permanecerá en prisión preventiva en el penal femenil de Ciudad Serdán, esto agregó la fiscal de Puebla: "Nosotros como Fiscalía hemos insistido con las víctimas que no lleguen a acuerdos reparatorios pero al final de cuentas nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y que no lleguen acuerdo con ellos.