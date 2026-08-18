Seguridad

Marilyn Cote Permanecerá en Prisión Pese a Perdón Otorgado por las Víctimas

La falsa psiquiatra de Puebla aún es investigada por dos delitos locales y uno federal, por lo que deberá continuar recluida en el penal femenil.

Marilyn Cote permanecerá en prisión pese a perdón de sus víctimas.Marilyn Cote permanecerá en prisión en Puebla. Foto: Marilyn Cote

Destacado

El caso de Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, sigue abierto. Aunque algunas víctimas la perdonaron, enfrenta cargos federales y locales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+