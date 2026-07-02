Les Dan Segunda Vida a Playeras de Futbol: Así Transforman Uniformes Desechados

Miles de aficionados del futbol en todo el mudo acostumbran a comprar la playera de su jugador o equipo favorito, sobre todo ahora que está el Mundial 2026, sin embrago, con el tiempo, muchas de estas prendas son desechadas.

Ante esta situación, una pequeña fábrica en Macedonia del Norte, en Europa, está dando una segunda vida a las camisetas de futbol, transformándolas en:

Bolsos, gorras y accesorios.

Segunda vida a playeras de futbol

Se trata de la empresa Depacon, que reutiliza uniformes deportivos recogidos por un socio neerlandés, de clubes y selecciones nacionales tras cambios en los acuerdos de patrocinio o de equipos.

De otro modo, las playeras acabarían siendo destruidas al tratarse de excedentes de inventario sin uso, además de que se les da un nuevo uso, la empresa contribuye a cuidar el medio ambiente.

Dejan Pavicm, dueño de Depacon, explicó que "cuando cambian un patrocinador o se introduce un nuevo proveedor de equipaciones, la ropa deportiva existente se deprecia económicamente y, a menudo, debe destruirse".

El empresario recordó que hace unos años contactaron con esos clubes y se propuso recoger la ropa sin usar. "En lugar de destruirla, se sugirió transformar el material en nuevos productos, dándole un asegunda vida", destacó.

Con información de N+ y Reuters.