Les Dan Segunda Vida a Playeras de Futbol: Así Transforman Uniformes Desechados

Así es como una empresa le da segunda vida a las playeras de futbol, una alternativa innovadora y ecológica

Les Dan Segunda Vida a Playeras de FutbolEmpresa en Macedonia del Norte da segunda vida a playeras de futbol. Foto: Reuters

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