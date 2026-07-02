Capturan al Tigre de Bengala Blanco que Estaba Suelto en Tepetlaoxtoc: Esto Pasó

Hubo alerta en Tepetlaoxtoc porque un tigre de Bengala blanco escapó; esto informaron las autoridades locales

tigre de bengalaUn tigre de bengala escapó de un predio de Tepetlaoxtoc; ya fue capturado. Foto: Gobierno de Tepetlaoxtoc

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