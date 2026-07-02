Capturan al Tigre de Bengala Blanco que Estaba Suelto en Tepetlaoxtoc: Esto Pasó

Un tigre de bengala escapó de su refugio, por lo que hoy, 2 de julio de 2026, las autoridades de Tepetlaoxtoc emitieron un mensaje importante; en N+ te compartimos qué pasó.

Durante varios días, se mantuvo un despliegue para encontrar al felino, el pasado 1 de julio de 2026, las autoridades locales informaron que se hizo un recorrido de "un área superior a las 300 hectáreas en la zona ejidal de las comunidades de San Bernardo Tlalmimilolpan y San Pedro, localizando al felino en el área de la mina de San Bernardo".

En el dispositivo participaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil estatal y municipal, Policía Montada, Unidad Canina, Grupo FAR, UIIP Estatal, así como médicos veterinarios y especialistas.

¿Qué pasó con el tigre de bengala?

Este jueves la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que el animal fue rescatado y que le están brindando atención médica.

La presidenta municipal, Diana Lizbeth Morales, dio a conocer la noticia mediante un video, en el que informó que el felino ya había sido asegurado por el personal que participó en el operativo.

Luego de su captura, explicó que el ejemplar será trasladado a un sitio de resguardo especializado y que durante el día se ofrecerá un informe con más detalles sobre su estado y el procedimiento realizado.

La fuga del tigre de bengala blanco ocurrió el pasado 27 de junio, lo que derivó a un operativo a cargo de Protección Civil del Estado de México.

FBPT