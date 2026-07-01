Presa El Batán Bajo Alerta por Invasión de Lirio y Mortandad de Peces en Querétaro

La Presa El Batán presenta una extensa cobertura de lirio acuático que prácticamente oculta el cuerpo de agua, mientras autoridades investigan la mortandad de peces registrada en la zona.

Peces Muertos y Lirio Cubren la Presa El BatánFoto: N+

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Preocupación en Querétaro: lirio acuático oculta Presa El Batán y mueren peces. Autoridades investigan causas y buscan soluciones urgentes.

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