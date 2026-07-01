Presa El Batán Bajo Alerta por Invasión de Lirio y Mortandad de Peces en Querétaro

Una inusual y preocupante coloración verde cubre por completo la Presa El Batán, ubicada en el municipio de Corregidora, debido a la extensa presencia de lirio acuático. La situación cobró relevancia tras la difusión de imágenes en redes sociales que mostraban una importante mortandad de peces en este cuerpo de agua.

¿Qué acciones realizarán las autoridades para atender la problemática en la presa?

En las imágenes obtenidas se observa que el lirio acuático se extiende desde la cortina hasta prácticamente cubrir la totalidad del embalse, dejando visibles únicamente pequeños espejos de agua en algunos puntos.

Ante este panorama, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que trabajará de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar el retiro del lirio y realizar los estudios que permitan determinar las causas de la muerte de los peces.

Las autoridades señalaron que la intervención busca atender tanto la proliferación del lirio acuático como esclarecer el origen de la mortandad de la fauna, a fin de definir las acciones necesarias para la recuperación ambiental del embalse.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua al 26 de junio de 2026, la Presa El Batán cuenta con una capacidad total de almacenamiento de 5.79 millones de metros cúbicos; sin embargo, actualmente almacena solo 1.17 millones de metros cúbicos, equivalente al 20.2 por ciento de su capacidad total, lo que refleja el bajo nivel que presenta este cuerpo de agua.