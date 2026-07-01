Suman 2 Mil 300 Muertos por Sismo Doble en Venezuela; Decretan Luto Nacional

El pasado 24 de junio, Venezuela fue cimbrada por un terremoto doble de magnitudes 7.2 y 7.5. A siete días de aquellos sismos, el gobierno chavista ha informado que suman casi 2 mil 300 víctimas mortales y ha decretado siete días de luto nacional.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que la cifra total de muertes podría ubicarse entre las 10 mil y las 100 mil víctimas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que solo en La Guaira se generaron 1.2 millones de toneladas de escombros.

La ONU y el gobierno venezolano acordaron la adquisición de 10 mil bolsas para cadáveres.

Suman casi 2 mil 300 muertos tras sismo doble

Venezuela ha vivido la mayor catástrofe de lo que va del siglo. Los dos sismos ocurridos el 24 de junio derribaron múltiples edificios en Caracas y en La Guaira, dañaron infraestructura y han exhibido las flaquezas del país sudamericano.

Este martes 1 de julio, Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional dio a conocer que la cifra de muertos ha ascendido a 2 mil 295 y se registran al menos 10 mil 571 heridos.

El también hermano de la presidenta Delcy Rodríguez aseguró que hay 12 mil 841 personas damnificadas. Según cifras del gobierno, 80 mil 870 familias han sido atendidas.

Las labores en la zona de desastre no han cesado. Los datos oficiales aseguran que 3 mil 660 rescatistas extranjeros laboran en la zona damnificada junto a 26 mil 121 efectivos venezolanos. Hay, también, 148 perros para rescate y hallazgo de posibles víctimas. Además, se han registrado 15 mil 467 voluntarios.

Recaen dudas sobre cifras oficiales de muertos en los sismos de Venezuela

No obstante, las cifras podrían aumentar dramáticamente a medida que avancen los trabajos de remoción de escombros y rescate de cuerpos. Ante la ausencia de una cifra oficial de desaparecidos, muchos temen que aún haya miles de muertos bajo los escombros.

Dentro y fuera de Venezuela se cuestiona la veracidad de las cifras ofrecidas por el régimen chavista. El pasado domingo, la organización de derechos humanos Provea declaró: “Las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición de oposición en el país sudamericano, aseguró que el sismo ha exhibido las “graves debilidades” del gobierno. Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, también puso en duda la cifra oficial de muertos. Durante una conferencia de prensa señaló:

“Hay al menos 2 mil 500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo. Por lo tanto, sin duda estamos ante una cifra superior a la que ya se ha comunicado”.

Conteos independientes denuncian 55 mil desaparecidos tras sismo

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) calcula que la cifra real se ubicaría entre los 10 mil y los 100 mil muertos. La agencia gubernamental da un 44% de posibilidades de que la cifra final se ubique entre esos dos márgenes. No obstante, considera más probable que se rompa el límite superior de 100 mil muertos a que la cifra quede por debajo de los 10 mil fallecidos.

Cabe señalar que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que, solo en La Guaira, se acumulan más de 1.2 millones de toneladas de escombros. Los restos de los edificios caídos y dañados ascenderían a 915 mil toneladas.

Además, la ONU y el gobierno de Venezuela han acordado la compra de 10 mil bolsas para cadáveres.

Ante estos números, varios actores ven con recelo las cautelosas cifras oficiales. Mientras tanto, la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto Venezuela suma un conteo de 55 mil 449 desaparecidos.

Decretan 7 días de luto nacional por terremoto doble en Venezuela

Este miércoles, Delcy Rodríguez ha decretado siete días de luto nacional para honrar a las víctimas del sismo doble. A través de Telegram la presidenta declaró:

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm de hoy”.

La mandataria añadió:

“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos”.

Con información de EFE y AFP