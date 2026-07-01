Suman 2 Mil 300 Muertos por Sismo Doble en Venezuela; Decretan Luto Nacional

El sismo doble suma casi 2 mil 300 muertos y más de 11 mil heridos; Venezuela ha decretado luto nacional por la mayor catástrofe de lo que va del siglo para el país

Edificio caído en VenezuelaVenezuela decreta luto nacional tras sismo doble. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Venezuela: Sismo de magnitud 7.5 deja 2,300 muertos. La ONU y el gobierno compran 10,000 bolsas para cadáveres. ¿Qué está pasando realmente?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+