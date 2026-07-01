Rescatista de Aguascalientes Colabora en Brigada Internacional de la Cruz Roja en Venezuela

El rescatista hidrocálido Daniel Montes Fabela fue enviado a Venezuela como parte del equipo especializado de la Cruz Roja para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.

El Coordinador Estatal de Socorros de la institución forma parte de una brigada integrada por 15 especialistas de los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

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Además, la Cruz Roja envió cuatro binomios caninos y equipo especializado. La misión durará 14 días, durante los cuales, Daniel realizará operaciones de búsqueda, rescate, localización de personas y otras acciones humanitarias.

Por otra parte, trasladaron en total seis toneladas de equipo especializado, como herramientas hidráulicas de rescate, kits de búsqueda tecnológica, equipos de corte y penetración, sistemas de estabilización y apuntalamiento, así como herramientas de localización de personas.