Rescatista de Aguascalientes Colabora en Brigada Internacional de la Cruz Roja en Venezuela

Durante dos semanas, un rescatista de Aguascalientes colaborará con un equipo internacional de la Cruz Roja en labores de búsqueda y rescate en Venezuela.

Daniel Montes FabelaFoto: Facebook Daniel Montes

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Daniel Montes Fabela, rescatista hidrocálido, colabora con la Cruz Roja en Venezuela. Durante 14 días, participará en operaciones de búsqueda y rescate con equipo especializado. Conoce más.

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