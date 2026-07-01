Rescatista de Aguascalientes Colabora en Brigada Internacional de la Cruz Roja en Venezuela
Durante dos semanas, un rescatista de Aguascalientes colaborará con un equipo internacional de la Cruz Roja en labores de búsqueda y rescate en Venezuela.
Foto: Facebook Daniel Montes
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Daniel Montes Fabela, rescatista hidrocálido, colabora con la Cruz Roja en Venezuela. Durante 14 días, participará en operaciones de búsqueda y rescate con equipo especializado. Conoce más.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
El rescatista hidrocálido Daniel Montes Fabela fue enviado a Venezuela como parte del equipo especializado de la Cruz Roja para apoyar en las labores de búsqueda y rescate.
El Coordinador Estatal de Socorros de la institución forma parte de una brigada integrada por 15 especialistas de los equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
Así ayudará México a Venezuela
Además, la Cruz Roja envió cuatro binomios caninos y equipo especializado. La misión durará 14 días, durante los cuales, Daniel realizará operaciones de búsqueda, rescate, localización de personas y otras acciones humanitarias.
Por otra parte, trasladaron en total seis toneladas de equipo especializado, como herramientas hidráulicas de rescate, kits de búsqueda tecnológica, equipos de corte y penetración, sistemas de estabilización y apuntalamiento, así como herramientas de localización de personas.