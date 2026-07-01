La Boda del Año: ¿Cuándo, Dónde y a Qué Hora se Casa Taylor Swift con Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce estarían por casarse en el Madison Square Garden este fin de semana. Te contamos la fecha, invitados y todas las pistas confirmadas hasta ahora.

cuando-donde-que-hora-se-casa-taylor-swift-travis-kelce-madison-square-garden-detalles-bodaFoto: GettyImages

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La boda del año: Taylor Swift y Travis Kelce podrían casarse el 3 de julio en Nueva York. Conoce los rumores y pistas.

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