La Boda del Año: ¿Cuándo, Dónde y a Qué Hora se Casa Taylor Swift con Travis Kelce?

La especulación no para: todo apunta a que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán este fin de semana en Nueva York, y las pistas se acumulan día con día. Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora sobre la boda más esperada del año.

¿Cuándo sería la boda?

Aunque ni Swift ni Kelce han confirmado nada de manera oficial, fuentes citadas por The New York Times señalan que la pareja habría organizado dos eventos: una reunión íntima de 100 invitados el 2 de julio, seguida de una celebración más grande para cerca de mil personas el 3 de julio. Todo esto en pleno fin de semana del 4 de julio, fecha que coincide con el gusto histórico de Swift por celebrar por todo lo alto el Día de la Independencia estadounidense.

¿Dónde sería?

El lugar señalado es nada menos que el Madison Square Garden, el mítico recinto neoyorquino con capacidad para casi 20 mil personas. Aunque no suena como el escenario clásico de una boda, el MSG sí tiene experiencia en el tema: ahí se casó Sly Stone en 1974 frente a miles de fans, y en 1982 más de 2 mil parejas se casaron ahí en una ceremonia masiva.

Registros públicos revisados por la agencia AP confirman que la ciudad emitió un permiso para cargar y descargar materiales teatrales en el recinto del 29 de junio al 4 de julio, y que Winick Productions,firma detrás de alfombras rojas de los Grammy y los Tony, solicitó permiso para instalar una carpa afuera del Garden para un evento de hasta 999 invitados.

Como plus, el Garden ofrece algo que Swift necesita desesperadamente: privacidad. Sin ventanas, con entradas vigiladas y garaje seguro, el recinto blindaría a la pareja y a sus invitados de fotógrafos y drones, algo que cobró relevancia después de que una carpa apareciera cerca de la propiedad de Swift en Rhode Island el mes pasado, desatando una ola de especulación que, según reportes, podría haber sido una cortina de humo.

¿Quién asistiría?

Swift ya había adelantado en octubre, en entrevista con Graham Norton, que prácticamente todo su círculo cercano estaría invitado. Se espera la presencia de Selena Gomez, Abigail Anderson Berard, las hermanas Haim, Emma Stone y Gigi Hadid por parte de la cantante, mientras que por el lado de Kelce se anticipa la asistencia de Patrick Mahomes y su esposa Brittany.

Lo que dicen las autoridades

La jefa de policía de Nueva York, Jessica Tisch, evitó confirmar directamente la boda, pero sí reconoció que su departamento está monitoreando un evento en el MSG para el viernes por la noche y que contará con un operativo de seguridad reforzado. Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani esquivó las preguntas sobre el tema y solo pidió a los neoyorquinos prepararse para un fin de semana de mucha actividad —y para la ola de calor que se avecina.

La gran incógnita

Ni Swift ni Kelce han confirmado una sola palabra, pese a las múltiples solicitudes de la AP a los representantes de la cantante. Todo lo que se sabe con certeza sigue siendo lo mismo desde hace casi un año: se van a casar. El resto,fecha exacta, invitados, vestido, sigue siendo una especulación por ahora.