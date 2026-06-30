Elliot Page Muestra su Transformación Física con Rutina de Boxeo

El actor Elliot Page compartió una publicación en Instagram en la que aparece sin camisa junto a su entrenador de box Nolan Hanson, después de una sesión de sparring en el gimnasio. Los resultados del entrenamiento hablaron por sí solos.

En el post, Page también incluyó videos de sí mismo dentro del ring ejecutando jabs y uppercuts mientras entrenaba con Hanson.

La publicación se viralizó de inmediato entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar ante la evidente transformación física del protagonista de Juno.

Un coach que va más allá del ring

En el caption de su publicación, Page se deshizo en elogios hacia su entrenador. Escribió: "He tenido la enorme fortuna de entrenar con @coachnol. Es un maestro brillante, no solo por la manera en que desglosa movimientos complejos, sino también por su comprensión estratégica del boxeo y su enfoque reflexivo hacia el aspecto psicológico del deporte".

Page señaló que el entrenamiento con Nolan se ha convertido en "una parte esencial" de su vida, y advirtió a sus seguidores que podrían terminar igual de enganchados que él.

La reacción de fans y famosos

Los comentarios no se hicieron esperar. El actor Jerry O'Connell fue uno de los primeros en reaccionar, escribiendo: "EP, ¡estás marcado!" Su novia, Julia Shiplett, también dejó su huella en la publicación con un emoji de labios.

El boxeo no es algo nuevo para Page. El actor ya había hablado anteriormente sobre el uso de realidad virtual para mantenerse activo con sus rutinas de boxeo durante sus viajes.

The Odyssey se acerca

La publicación llega en un momento estratégico para la carrera del actor. Page forma parte del elenco de The Odyssey, la esperada película de Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio. Aunque se ha especulado que podría interpretar a Aquiles, su papel exacto en la cinta aún no ha sido confirmado.

El reparto de la película también incluye a Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Benny Safdie y Travis Scott. Mientras el estreno se acerca, Page parece estar más que listo dentro y fuera del ring.