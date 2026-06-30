Elliot Page Muestra su Transformación Física con Rutina de Boxeo

El actor de The Umbrella Academy compartió fotos y videos sin camisa entrenando boxeo con el coach Nolan Hanson en Nueva York. Sus abdominales sorprendieron a fans y famosos.

elliot-page-fisico-boxeo-entrenador-nueva-yorkFoto: GettyImages

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El actor Elliot Page revela su transformación física con boxeo en Nueva York. Su dedicación y elogiado entrenador Nolan Hanson lo preparan para su próximo desafío en The Odyssey.

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Elliot Page Muestra su Transformación Física con Rutina de Boxeo