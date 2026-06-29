Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo lo que Sabemos Hasta Ahora

La boda más esperada del año ya tiene forma, fecha y escenario. Taylor Swift y Travis Kelce están a días de unirse en matrimonio, y aunque la pareja no ha confirmado ningún detalle de manera oficial, los reportes y registros públicos han ido armando el rompecabezas de lo que promete ser el evento del siglo.

La propuesta que lo inició todo

Desde que Kelce le pidió matrimonio a Swift en agosto de 2025, fans y medios de todo el mundo han intentado descifrar los detalles de la gran celebración. El compromiso fue anunciado en redes sociales con una imagen cuyo pie de foto rezaba: "Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", una frase que rápidamente se volvió viral y que actualmente acumula 37.4 millones de me gusta en Instagram.

La fecha: un fin de semana muy americano

Durante meses circularon teorías sobre la fecha. Fans especulaban que Swift apuntaría al 13 de junio por su amor a la numerología y al número 13, e incluso Page Six reportó que la cantante había pagado para reservar esa fecha en Ocean House, en Watch Hill, Rhode Island. Sin embargo, el día llegó y pasó sin boda.

Más tarde, TMZ reportó que la pareja habría fijado el 3 de julio como la fecha oficial. El New York Times, citando a un ejecutivo de la industria del entretenimiento, informó que la pareja planea una reunión íntima de alrededor de 100 personas el 2 de julio, seguida de una celebración mayor con cerca de 1,000 invitados el 3. La boda coincidiría así con el fin de semana del 4 de julio y el 250 aniversario de Estados Unidos.

El lugar: el Madison Square Garden como altar

Quizás el detalle más sorprendente es el escenario elegido. Fue Page Six quien reportó primero que la boda se celebraría en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, y el New York Times lo confirmó al señalar que Swift habría rentado el recinto y que se tramitó un permiso para cerrar las calles aledañas entre el 2 de julio y el mediodía del 4.

Los registros públicos muestran además que la ciudad emitió un permiso para la carga y descarga de materiales teatrales en el arena del 29 de junio al 4 de julio. Winick Productions, empresa que ha producido eventos de alfombra roja para los Grammy y los Tony, también solicitó un permiso para instalar una carpa exterior con capacidad para hasta 999 personas.

Aunque no es un venue convencional para una boda, el MSG cuenta con entradas vigiladas, garaje seguro y la ausencia de ventanas, lo que permitiría a la pareja y sus famosos invitados mantenerse fuera del alcance de fotógrafos y drones.

Policías de Amtrak a cargo de Penn Station, que se encuentra justo debajo del MSG, confirmaron al New York Times que se les informó que debían esperar la boda de Swift el fin de semana del 4 de julio, y oficiales del NYPD dijeron a Variety que recibieron un briefing sobre un posible flujo de fans, paparazzi y curiosos alrededor del venue el 3 de julio.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, incluso bromeó sobre el tema durante una rueda de prensa al hablar de seguridad para el Mundial: "Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos y la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo, y estamos muy emocionados de dar la bienvenida al mundo aquí", dijo, aunque aclaró que él no fue invitado.

La lista de invitados y el glamour del vestido

Stevie Nicks estará presente en la ceremonia, según fuentes confirmadas a Rolling Stone, y se espera que la leyenda del rock incluso se presente en vivo durante la celebración. Entre los invitados también se anticipan Patrick Mahomes y su esposa Brittany, compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs,cuyos jugadores habrían reservado habitaciones en el Marriott Marquis de Times Square para esas fechas, así como las amigas cercanas de Swift: Selena Gómez, Abigail Anderson Berard, las hermanas Haim, Emma Stone y Gigi Hadid.

En cuanto al vestuario, según Page Six, Swift llevará múltiples conjuntos durante el fin de semana nupcial. Se habrían confeccionado varios vestidos personalizados, entre ellos diseños de Laura Kim y Fernando García, del sello Monse y ex directores creativos de Oscar de la Renta.

Sin regalos, sin lista y sin transmisión

George Kittle, ala cerrada de los San Francisco 49ers, reveló a Extra TV que la pareja tiene una política estricta de "cero regalos": "Dijeron absolutamente nada de regalos". Tampoco hay planes confirmados de transmisión en vivo o cobertura televisiva para el público general. Y en cuanto a los invitados, el Daily Mail reportó que todos deben firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) antes de recibir cualquier detalle sobre la boda.

Por ahora, la pareja mantiene el silencio. Ni Swift ni Kelce han confirmado nada públicamente, a pesar de las múltiples solicitudes de comentarios dirigidas al representante de la cantante. Mientras el mundo espera, el Madison Square Garden se prepara para convertirse, quizás, en el altar más famoso del 2026.