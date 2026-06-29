Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: Todo lo que Sabemos Hasta Ahora

Taylor Swift y Travis Kelce se casarían el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York. Conoce todos los detalles confirmados: fecha, invitados, vestido y más.

boda-taylor-swift-travis-kelce-todo-lo-que-sabemosFoto: GettyImages

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La boda de Taylor Swift y Travis Kelce promete ser el evento del siglo en el MSG. Descubre quiénes asistirán y cómo será el vestido de la novia. ¡No te quedes sin saberlo!

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