Manifestantes Cierran por Completo la Carretera Puebla-Tehuacán

La tarde de este martes 30 de junio la Guardia Nacional división carreteras (GN) dio a conocer del bloqueo a la circulación en ambos sentidos de la carretera Puebla-Tehuacán.

Según el reporte preliminar un grupo de de manifestantes invadió los carriles a la altura del municipio de Santa María la Alta, por lo que automovilistas y transportistas quedaron varados a partir del kilómetro 90.

No hay paso en ambos sentidos de la carretera Puebla-Tehuacán

Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en el punto para vigilar la zona y coordinar el tránsito para evitar que se congestione más la carretera.

#TomePrecauciones en #Puebla continúa cierre total de la circulación en ambos sentidos tras presencia de personas, cerca del km 090+000, de la carretera Puebla-Tehuacán a la altura del Mpio. Santa María la Alta, Pue. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AMEfbjoVkb — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 30, 2026

Recomiendan atender las indicaciones viales y no acercarse al punto. Se desconoce cuánto tiempo durará el bloqueo.

Las autoridades tampoco han revelado las causas de la manifestación que mantiene cerrado el paso a la circulación a la altura de Santa María la Alta.

Con información de N+

JAPR