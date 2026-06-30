Manifestantes Cierran por Completo la Carretera Puebla-Tehuacán

Un grupo de personas invadió los carriles a la altura del municipio de Santa María la Alta.

No hay paso en ambos sentidos de la carretera.Foto: Guardia Nacional

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Bloqueo total en la carretera Puebla-Tehuacán por manifestantes en Santa María la Alta. La Guardia Nacional vigila el área. ¿Cómo afectará el tráfico? Descúbrelo.

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