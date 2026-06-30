Manifestantes Cierran por Completo la Carretera Puebla-Tehuacán

La tarde de este martes 30 de junio la Guardia Nacional división carreteras (GN) dio a conocer del bloqueo a la circulación en ambos sentidos de la carretera Puebla-Tehuacán.
Según el reporte preliminar un grupo de de manifestantes invadió los carriles a la altura del municipio de Santa María la Alta, por lo que automovilistas y transportistas quedaron varados a partir del kilómetro 90.
No hay paso en ambos sentidos de la carretera Puebla-Tehuacán
Elementos de la Guardia Nacional se encuentran en el punto para vigilar la zona y coordinar el tránsito para evitar que se congestione más la carretera.
Recomiendan atender las indicaciones viales y no acercarse al punto. Se desconoce cuánto tiempo durará el bloqueo.
Las autoridades tampoco han revelado las causas de la manifestación que mantiene cerrado el paso a la circulación a la altura de Santa María la Alta.
Con información de N+
JAPR