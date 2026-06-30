¿Hay Doble Hoy No Circula 1 de Julio 2026? Restricción Aplica a Estos Carros de CDMX y Edomex

Pese a que el Valle de México amaneció con lluvia moderada, la contaminación no cede en la Ciudad de México (CDMX) ni el Estado de México (Edomex). Los automovilistas se preguntan cómo aplicará el Hoy No Circula este 1 de julio de 2026 y para qué carros aplica la restricción este miércoles.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México informó que hasta las 15:00 horas de hoy hay Mala Calidad del aire en Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Nezahualcóyotl. En el resto del Valle de México se reporta aceptable.

Pese a dichas condiciones, hasta la tarde de hoy no se ha puesto en marcha la Contingencia Ambiental Atmosférica, toda vez que ésta se activa cuando las concentraciones de contaminantes alcanzan o superan los 155 puntos en el Índice de Calidad del Aire.

Dado que se prevé pirotecnia durante el partido y resultado de México vs Ecuador, vale la pena estar pendiente del Sistema de Monitoreo Atmosférico y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Así los automovilistas conocerán si se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Martes 30 de Junio del 2026 en CDMX y Edomex?

¿Hay Doble Hoy No Circula 1 de julio de 2026 en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha activado la Contingencia Ambiental, tampoco se ha determinado poner en marcha el programa Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, sí está vigente la aplicación del Hoy No Circula para este 1 de julio de 2026. Es decir la versión normal y cotidiana del programa, que tiene por objetivo reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera.

La restricción a la circulación para los vehículos con Engomado ROJO, terminación de PLACA 3 y 4, Holograma 1 y 2 cestará activa el primer día de julio de 2026, tras las celebraciones del partido México vs Ecuador.

De modo que los vehículos que cumplan con dichas características deberán quedarse en casa para evitar multas ambientales. A Excepción de aquellos con holograma "0" y "00".

¿A qué hora inicia Hoy No Circula el 1 de julio 2026?

Si tienes pensado prolongar la celebración del resultado México vs Ecuador de hoy, atento. Porque el programa Hoy No Circula con restricción para los carros con engomado Rojo y terminación de placa 3 y 4 inicia a las 05:00 horas del 1 de julio de 2026.

Es decir que entre las 05:00 y las 22:00 horas no podrás hacer uso de tu vehículo, con estas características. A menos que quieras ser acreedor a una multa de tránsito.

Además, para que no te sorprendan, te compartimos cómo aplica el programa Hoy No Circula este 30 de junio de 2026.

SARR