¿Hay Doble Hoy No Circula 1 de Julio 2026? Restricción Aplica a Estos Carros de CDMX y Edomex

Conoce qué carros se quedan en casa para evitar multas por no respetar la restricción a la circulación en CDMX y Edomex este miércoles por Hoy No Circula

Vehículos transitando en CDMX. Hoy No Circula 1 de Julio 2026 CDMX y Edomex¿Tu auto sale mañana o descansa? Programa Hoy No Circula del 1 de Julio 2026 aplica para estos vehículos de CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro.

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Conoce qué carros se deben quedar en casa para evitar multas por no respetar la restricción a la circulación en CDMX y Edomex este miércoles

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