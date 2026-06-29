Hoy No Circula 30 de Junio 2026: ¿Para Qué Carros Aplica Restricción en CDMX y Edomex?

Autoridades de Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) mantienen un monitoreo constante de la calidad del aire, para determinar si es necesario activar restricciones a la circulación este martes. En tanto, en N+ te explicamos para qué engomados y placas aplica el Hoy No Circula este 30 de junio 2026.

No sólo se trata del último día del mes, sino la fecha del Partido de Dieciseisavos México vs Ecuador del Mundial 2026, que se juega en el Estadio CDMX, al sur de la capital del país.

Dado que los conductores del Valle de México están interesados en conocer cómo aplica el programa para saber si podrán utilizar sus vehículos, revisamos el Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Hasta las 14:00 horas, se reporta "Mala" calidad del aire en Coyoacán y Tláhuac, mientras que en el resto de Ciudad de México y zona conurbada es "Aceptable".

Dado que el programa opera entre las 05:00 y 22:00 horas, en una nota previa te dimos a conocer para qué vehículos aplica el Hoy No Circula hoy 29 de junio 2026.

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¿Para qué carros aplica Hoy No Circula 30 de Junio 2026 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula operará en su versión normal este 30 de junio 2026, dado que las condiciones climatológicas no han ameritado la activación de la Contingencia Ambiental.

De modo que los carros que deberán quedarse en casa y evitar circular entre las 05:00 y 22:00 horas de este martes son los que cumplen con las siguientes condiciones de engomado y placas:

Engomado ROSA, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Vale la pena estar pendientes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para conocer si se activa el Doble Hoy No Circula o alguna medida extraordinaria por contaminación ambiental en el Valle de México.

¿Qué vehículos exentan Hoy No Circula 30 de Junio 2026, Día del partido México vs Ecuador?

El programa Hoy No Circula de la Secretaría del Medio Ambiente de CDMX y su homóloga en el Edomex, establecen que hay un par de vehículos que están exentos de la restricción a la circulación, pese a cumplir con el color de engomado y número restringido.

Motocicletas.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Vehículos con holograma "Exento".

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma "00"por dos años.

Vehículos con constancia de verificación y holograma "0".

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

SARR