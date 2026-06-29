Hoy No Circula 30 de Junio 2026: ¿Para Qué Carros Aplica Restricción en CDMX y Edomex?

Conoce cómo aplicará la restricción para engomados y placas este martes, en el marco del Partido México vs Ecuador del Mundial 2026

Engomados y Placas de Carros que dejan de transitar por Hoy No Circula CDMX y Edomex 30 de junio 2026¿Tu auto sale o se queda en casa? Así aplica Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 30 de junio 2026, día del partido de dieciseisavos de México vs. Ecuador. Foto: Cuartoscuro.

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