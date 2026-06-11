¿Hay Doble No Circula 12 de Junio 2026 por Contingencia? Cuidado con la Multa en CDMX-Edomex

Al estar en temporada de ozono, hay posibilidad de que en cualquier momento se active la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, en N+ te decimos cómo aplica el programa de restricción vehicular este viernes 12 de junio 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Como sabes en caso de altos niveles de contaminación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tendría que aplicar el Doble No Circula, el cual afecta a más carros de lo habitual y si los automovilistas no siguen las indicaciones podrían ser multados por transitar en un día que no está permitido.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana 12 de junio?

La calidad del aire es mala en las estaciones de monitoreo ubicadas en la Benito Juárez, Pedregal y el Centro de Ciencias de la Atmósfera en la CDMX, mientras que en el resto las condiciones ambientales son aceptables.

Por ello, luce difícil que CAMe decrete la Fase 1 de contingencia, así como el Doble Hoy No Circula para este viernes 12 de junio. Además de que se esperan lluvias que podrían ayudar a dispersar los contaminantes. Sin embargo, habrá que esperar la decisión oficial del organismo en las próximas horas.

¿Quién no circula mañana viernes 12 de junio?

Debido a que hasta el momento no se ha anunciado que haya contingencia, el programa de CAMe Hoy No Circula operará de forma normal este viernes 12 de junio 2026, por lo que los carros con los siguientes elementos no podrán salir a las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0.

Holograma 2, engomado AZUL, terminación de placas 9 y 0.

Recuerda que en caso de que se decrete la contingencia ambiental, el Doble No Circula afectaría al 100 por ciento de los carros con holograma 2, al 50% de los autos con holograma 1 y al 20 por ciento de los vehículos con hologramas 00 y 0.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula 12 de junio?

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

El Hoy No Circula viernes 12 de junio comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que en dicho horario los carros con los elementos antes mencionados no deben salir a las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Estado de México.

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