¿Hay Doble No Circula 12 de Junio 2026 por Contingencia? Cuidado con la Multa en CDMX-Edomex

Checa si aplica el programa de CAMe Doble Hoy No Circula mañana 12 de junio 2026 y las reglas de tránsito a seguir en la CDMX y Edomex

Checa si Habrá Doble Hoy No Circula 12 de Junio 2026 por Contingencia en CDMX y EdomexEl Hoy No Circula es un programa de la CAMe y Sedema. Foto: Cuartoscuro

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