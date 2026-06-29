Evento en Monumento a la Revolución el 30 de Junio 2026: ¿A Qué Hora es y Qué Artistas Estarán?

Con motivo de la celebración que se vive en México desde hace unas semanas por la participación de la Selección Mexicana como local en el Mundial 2026, el festejo crece con una serie de actividades por el partido México vs Ecuador, entre ellas un evento en el Monumento a la Revolución este martes 30 de junio 2026. ¿A qué hora empieza? ¿Qué artistas estarán? En N+ te contamos los detalles.

El enfrentamiento entre el Tri y la Tricolor no solo es un partido más en la competición internacional, sino que se juegan el boleto a octavos de final, la siguiente fase del certamen a la que, hasta el momento, solo han conseguido su acceso Canadá y Brasil.

¿Qué evento hay en el Monumento a la Revolución?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se realizarán eventos musicales y culturales como parte de una cartelera integral de cara al partido de la Selección Mexicana.

Entre los escenarios y pantallas que desplegará en varios puntos de la capital mexicana, está el evento que se realizará en el Monumento a la Revolución, donde habrá un escenario que albergará dos actos musicales.

Además, también habrá conciertos gratuitos en el Palacio de los Deportes y El Caballito.

¿A qué hora es y qué artistas estarán el Monumento a la Revolución mañana 30 de junio de 2026?

Frente a la estructura escultural de la colonia Tabacalera, se presentarán en concierto gratis Triciclo Circus Band y Mi Banda el Mexicano, para mantener encendido el ambiente antes, durante y después del partido.

El evento musical se prevé que inicie después del partido, pero el ambiente estará listo desde antes.

Cabe recordar que el juego ha sido anunciado para las 19:00 horas, pero te recomendamos llegar con tiempo de anticipación, porque se esperan concentraciones desde las primeras horas de la tarde.

¿Dónde estarán las pantallas para ver el partido de México vs Ecuador?

Las autoridades colocarán pantallas en diferentes puntos de Paseo de la Reforma y zonas cercanas. Entre las ubicaciones se encuentran:

Diana Cazadora.

Tramo entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia (poniente, oriente, norte y sur).

Glorieta del Ahuehuete.

Cruce Ahuehuete-Cuauhtémoc.

Glorieta de Cuauhtémoc.

Glorieta de Amajac.

Zona de Bucareli.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Además, se instalarán pantallas en otros puntos estratégicos como: