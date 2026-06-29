Evento en Monumento a la Revolución el 30 de Junio 2026: ¿A Qué Hora es y Qué Artistas Estarán?

Te decimos qué evento hay en el Monumento a la Revolución este martes 30 de junio 2026. Checa aquí el horario y los artistas en concierto por el partido México vs Ecuador.

Evento en el Monumento a la RevoluciónPresentación de artistas en evento en el Monumento a la rEvolución en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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