Aficionado Japonés es Consolado por Mexicanos en el Fan Festival Tras la Derrota de su Selección

Japonés es abrazado y consolado por la afición mexicana en el Fan Festival tras la eliminación de su equipo en el partido contra Brasil

Japonés es abrazado por la afición mexicana en el Fan Festival, en Guadalajara.Foto: Instagram @pablolemusn

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Un aficionado japonés lloró tras la derrota de su selección ante Brasil, pero la afición mexicana lo consoló en el Fan Festival de Guadalajara. Un gesto que se volvió viral.

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