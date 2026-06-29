Aficionado Japonés es Consolado por Mexicanos en el Fan Festival Tras la Derrota de su Selección

Un emotivo momento ocurrió en el Fan Festival de Guadalajara se volvió viral luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compartiera en sus redes sociales un video donde se observa a un aficionado japonés llorando tras la eliminación de su selección y siendo abrazado y consolado por mexicanos.

Japón estaba a punto de llevar el partido a tiempos extra

La escena ocurrió después del partido entre Japón y Brasil, correspondiente a la ronda de eliminación directa. El equipo japonés se encontraba cerca de llevar el encuentro a tiempos extra, pero Brasil marcó el gol de la victoria en los últimos minutos y selló el 2-1 definitivo.

La reacción del aficionado no pasó desapercibida entre los asistentes al Fan Festival. Rodeado por cientos de personas, el japonés fue abrazado y consolado por aficionados mexicanos, quienes le ofrecieron palabras de ánimo mientras el hombre intentaba contener el llanto.

La afición mexicana consoló al japonés

Las imágenes muestran cómo varios asistentes se acercan para acompañarlo, darle palmadas en la espalda y hacerlo sentir arropado en medio de la tristeza por la eliminación de su selección.

El momento rápidamente se volvió viral y fue compartido por Pablo Lemus, quien destacó el ambiente de convivencia y fraternidad que se vive en Guadalajara durante la fiesta del futbol.

Guadalajara ha destacado por ser una de las sedes favoritas entre turistas y locales para disfrutar de los partidos de distintas selecciones nacionales de futbol, y con esta acción la afición tapatía se ha ganado el corazón de seguidores de distintas partes del mundo.