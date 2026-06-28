'¿Y si sí?' Qué Pasa Si México Gana o Empata Ante Ecuador en el Partido de 16avos de Final

Tras una histórica fase de grupos, la Selección Mexicana se medirá ante Ecuador en un partido definitivo para la supervivencia del Tri en la Copa del Mundo. Por ello, comienza a subir el nerviosismo y, con este, la proyección de escenarios. Conoce qué pasa si México gana, pierde o empata contra Ecuador en el partido.

El esperado encuentro ya tenía fecha, hora y sede, pero el sábado se confirmó el rival, luego de una apretada competencia por los últimos lugares para la ronda de 32 equipos.

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¿Qué pasa si México pierde contra Ecuador?

Al tratarse de una fase de eliminación, si la Selección Mexicana pierde ante Ecuador en los dieciseisavos de final, quedaría eliminada de la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que a partir de esta etapa del certamen, la derrota significa la descalificación automática, mientras que La Tricolor avanzaría a los octavos de final.

¿Qué pasa si México gana ante Ecuador el martes 30 de junio 2026?

Si México gana el partido ante Ecuador, a disputarse el próximo martes 30 de junio 2026, podrá disputar los octavos de final el domingo 5 de julio en el templo del fútbol de Santa Úrsula.

Pese a que esta edición de la competencia marcó una diferencia por sumarse la fase de 16avos, es la etapa de 16 equipos, es decir, octavos de final, en la que México ha quedado eliminado un mayor número de veces.

Si la Selección Mexicana supera a Ecuador, enfrentará el 5 de julio 2026, en octavos, al ganador de la llave entre Inglaterra y Congo.

¿Qué pasa si México empata contra Ecuador?

Si México empata ante Ecuador en los 16avos de final del Mundial, deberá definirse el triunfo de uno de los dos equipos obligatoriamente. El primer método es tiempos extras y, de persistir la igualdad, se resolverá en una ronda de penales.