'¿Y si sí?' Qué Pasa Si México Gana o Empata Ante Ecuador en el Partido de 16avos de Final

La Selección Mexicana ha pasado impoluta a la fase de 16avos y regresan los riesgos para su supervivencia en la copa, aunque el mantra que la ha acompañado esta temporada es el ¿y si sí?

Qué pasa si México Gana, Pierde o EMpata Ante EcuadorMéxico vs Ecuador se da como parte de los 16avos de final. Foto: Reuters
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